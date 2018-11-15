Бизнес-школа ИПМ приглашает на новую бесплатную презентацию!

22 ноября в Гомеле состоится презентация весеннего набора программы Executive MBA. Для собственников и топ-менеджеров компаний, заинтересованных в собственном профессиональном росте, для тех, кто уже управляет компанией, но хочет делать это на качественно новом уровне и это не просто слова!

Как найти вектор новых решений в диалоге и, что такое шеринговая экономика, как свести маркетинговые ошибки к нулю? Эти и множество других вопросов будут освящены в ходе мастер-класса генерального директора Бизнес-школы ИПМ, преподавателя Executive MBA курса «Глобальные тренды в экономике» Павла Данейко.





Новые бизнес модели появляются во всех отраслях экономики. Белорусские компании с солидным багажом опыта и традиционными подходами к организации бизнеса теряют свои позиции, уступая место новым «молодым» лидерам, почему?

Планируя свой бизнес не стоит отвлекаться от стратегии и предпринимать конкретные шаги, чтобы, не только удержаться на плаву, но и стать «крепким орешком» для конкурентов. Как адаптироваться с минимальными потерями и направить своё внимание для получения большей прибыли уже в наступающем новом году — вот та практика, которой поделится бизнес-школа ИПМ.

В честь 25-летия Бизнес-школы ИПМ на презентации будут разыграны сертификаты, дающие право на 15% скидку на обучение в первом семестре программы Executive MBA.





Для пропустивших бесплатное участие в «живой» презентации ЕМВА, к сожалению, места ограничены площадью зала. IPM приглашает посетить интерактивные онлайн презентации, которые пройдут 28.11 в Минске и 06.12 в Гомеле с использованием интерактивной образовательной видеосистемы, которая связывает между собой все 6 учебных центров ИПМ в городах Беларуси.

Для уточнения информации вы можете связаться с организаторами любым удобным для вас способом:

тел: +375-44-76-22-921

e-mail: zaluzhnaja@ipm.by