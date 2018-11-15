Какие кинопремьеры ждут гомельчан с 15 ноября

Последние дни уходящего осеннего киносезона продолжают пестрить долгожданными премьерами на любой вкус. До прихода календарной зимы гомельские кинотеатры подготовили несколько фантастических премьер и мульт­фильмов, среди которых каждый сумеет найти себе что-то по вкусу.

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА»

Жанр: фантастический блокбастер.





Центральным блокбастером последних осенних дней станет картина по вселенной Гарри Поттера «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» от студии Warner. Продолжение начатой истории свежей франшизы Джоан Роулинг снимает всё тот же Дэвид Йейтс, а география ленты расширится с вечных нью-йоркских проспектов до лондонских и парижских бульваров.

Старт событий картины положит величайший побег из тюрьмы тёмного могущественного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда (в исполнении Джонни Деппа), который был пойман при непосредственной помощи уже знакомого зрителю магозоолога Ньюта Саламандера (в исполнении Эдди Редмэйна). Злодей не намерен сидеть на месте и начинает собирать приспешников с целью установления тотального порабощения волшебниками всего немагического мира простых людей. Для противостояния мрачным планам мага в игру придётся вмешаться Альбусу Дамблдору, будущему главе школы Хогвартс, а пока ещё простому учителю трансфигурации, который заручится поддержкой Ньюта и его друзей, чтобы вместе дать отпор тёмному волшебнику.

Первая картина продемонстрировала поистине фантастический старт франшизы, собрав в мировом прокате свыше 800 млн. долларов, а студия Warner, окрылённая успехом оригинального фильма, заручилась поддерж­кой автора Гарри Поттера Джоан Роулинг и заявила о том, что всего будет выпущено пять фильмов в новой вселенной. Среди новичков актёрского каста значатся Джуд Лоу, Фиона Глэскотт, Каллум Тернер, Зои Кравиц и другие.

Смотрите в кинотеатрах с 15-го ноября

«ПРИШЕЛЕЦ»

Жанр: фантастическое приключение.





«Пришелец» — первый и последний фильм российского актёра, продюсера и режиссёра Александра Куликова, жизнь которого трагически оборвалась в ноябре 2016-го года. Идея картины родилась ещё в далёком 2007-м году у режиссёра Михаила Расходникова, который в 2009-м вылил её на бумагу в виде сценария под рабочим названием «Марсианин».

Сюжет фантастической приключенческой драмы «Пришелец» будет разворачиваться вокруг командира космического челнока, совершившего посадку на Марсе. Впоследствии в результате стечения трагической череды обстоятельств космонавту придётся остаться одному на далёкой «красной» планете в тотальном одиночестве, когда как оставшаяся часть команды, посчитав своего командира мёртвым, вынуждена вернуться обратно на родную Землю. Главному герою предстоит не только справляться со всеми выпавшими на его судьбу трудностями по выживанию в неизведанных условиях чужой планеты, но и вступить в непосредственный контакт с чем-то необъяснимым, тем самым переосмыслив жизненные устои.

Ничего не напоминает? Да, завязка картины, производство которой Михаил Расходников вместе с Александром Куликовым и актёрским составом в лице Андрея Смолякова, Юрия Цурило и Григория Сиятвинда начали ещё в 2012-м, один в один напоминает «Марсианина» Ридли Скотта образца 2015-го года. Проиграв суд по делу о плагиате, создателям фильма пришлось внести множество изменений в сценарий, переименовать проект и отодвинуть его релиз на ноябрь этого года.

Смотрите в кинотеатрах с 15-го ноября

«НА КРАЙ СВЕТА: В ПОИСКАХ ЕДИНОРОГА»

Жанр: приключенческий мульт­фильм.





Дебютная работа индийского режиссёра Камала Бансала представляет собой анимационную приключенческую ленту, подходящую для совместного семейного времяпрепровождения последних осенних пасмурных дней.

Центральным событием мультфильма станет таинственное исчезновение Чарльза Уилларда, знаменитого исследователя древних артефактов, которые, по словам самого персонажа, всю жизнь вели его к некоему чудес­ному саду, в котором обитают невиданные звери. На поиски Чарльза, заручившись поддержкой его друга профессора Шонка и домашнего робота Эви, отправляются дети исследователя: 10-летний Макс и 13-летняя Мелоди. Команде предстоит пережить множество опасностей и ловушек древнего храма, встречу с королевой снежных воинов и даже знакомство с затерянной цивилизацией, чтобы в конечном счёте найти тот самый волшебный Сад Желаний — место обитания минотавров, единорогов и других сказочных созданий.

Индийская мультипликация — редкий гость гомельских кинотеатров, а «На край света: В поисках единорога», судя по всему, попал в прокат благодаря сценаристу мультфильма Сатьяджиту Раю. Этот человек — многочисленный лауреат Берлинского кинофестиваля, знакомый любителям классического кино 50-70-х годов такими лентами, как «Песнь Дороги», «Большой город» и «Отдалённый гром».

Смотрите в кинотеатрах с 15-го ноября

«АПГРЕЙД»

Жанр: фантастический приключенческий хоррор.





Фантастический приключенческий хоррор «Апгрейд» — вторая режиссёрская работа Ли Уоннелла. Последний — довольно спорная в кинокругах фигура, на протяжении многих лет работавшая с франшизами «Пила» и «Астрал» вместе с Джеймсом Ваном. После довольно скучного дебюта на большом экране в лице третьей части «Астрала» Уоннелл решил сменить формулу и поработать в абсолютно новом для себя жанре.

События антиутопии «Апгрейд» разворачиваются в недалёком техногенном будущем, когда машины и искусственный интеллект взяли верх прак­тически над всеми аспектами человеческой жизни. В то же время главный герой картины Грей Трейс в исполнении Логана Маршалла-Грина, идейный технофоб, не желает жить в мире, в котором технологический процесс больше не подчиняется человеку, и полагается исключительно на свои руки и голову. Однако после нападения банды грабителей, в результате которой гибнет жена Грея, а он сам оказывается полностью парализованным, центральному персонажу придётся пересмотреть свои взгляды на окружающую реальность, потому как единственным выходом из сложившейся ситуации становится Стем. Стем — экспериментальный имплант со встроенным искусственным интеллектом — сможет не только поднять героя на ноги, но и наделить его сверхспособностями, которые помогут отомстить обидчикам за убийство любимой. Однако Грей пока не представляет, что компьютерный чип обладает собственной личностью, которая попытается использовать сложившиеся обстоятельства в собственных интересах.

Несмотря на скромный бюджет картины в пять миллионов долларов, основным источником которого стал Джейсон Блум и его компания Blumhouse, известная малобюджетными хоррорами, новый виток в творчестве Ли Уоннелла, судя по всему, вышел крайне крепким жанровым кино. Его уже положительно оценили как критики, так и первые зрители.

Смотрите в кинотеатрах с 22-го ноября

«РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА»

Жанр: комедийный мультфильм.





Это сиквел снискавшего популярность и зрительский восторг комедийного мультфильма образца 2012-го, рассказывающего историю героя некой компьютерной игры, подозрительно похожей на аркадную версию Donkey Kong, который, устав от роли силача-злодея, покинул привычное место обитания в поисках себя в других видео­проектах. Многочисленные отсылки к видеоигровой индустрии и ненавязчивый понятный каждому юмор позволили Ральфу собрать неплохую кассу, поэтому вопрос о продолжении истории у кинокомпании Disney не вызывал сомнений.

Как видно из названия, новые похож­дения Ральфа и его маленькой подруги-автогонщицы Ванилопы на этот раз перенесутся с экранов аркадных автоматов прямиком на необъятные просторы Всемирной паутины. События мультфильма начнут разворачиваться спустя шесть лет после оригинальной истории, как раз столько же прошло и с выхода первого фильма о Ральфе.

Наблюдать за тем, как Ральф крушит и устраивает хаос в интернете, попутно совершая невероятные подвиги, судя по всему, будет не менее интересно, чем в прошлый раз. По трейлерам и даже постеру к мультфильму уже заметна потрясающая осведомлённость авторов в современных трендах, поэтому непременно ждите многочисленных отсылок к реальным компаниям, интернет-ресурсам и мобильным приложениям, таким как, например, YouTube, IMDb, eBay, Google, Twitter, Instagram, WhatsApp и другим. К слову, съёмками «Ральфа против интернета» занимается вновь собравшаяся Walt Disney Animation Studios во главе с режиссёрским дуэтом Рича Мура и Фила Джонстона.

Смотрите в кинотеатрах с 22-го ноября

Что посмотреть дома?

Если последние месяцы вас не покидало желание сходить в кинотеатр на мультипликационный фильм, одному, с друзьями или вместе с детьми, то после череды весьма средних, а порой и откровенно проходных проектов гомельского кинопроката родом из Китая, Индии или Германии, долгожданный «Ральф против интернета» станет настоящей отдушиной для любителей качественных семейных комедийных работ. В успехе будущей ленты мы нисколько не сомневаемся, ведь над созданием ленты трудилась номинированная на оскар Walt Disney Animation Studios, команда которой известна по своим работам над «Зоотопией», «Волтом», «Симпсонами» и другими прекрасными представителями жанра.





Более того, оригинальные похождения Ральфа, персонажа аркадного автомата, напоминающего классическую Donkey Kong, пришлись по душе не только любителям качественных мультфильмов, но и людям, увлекающимися видеоигровой индустрией, для которых создатели раскидали по всему хронометражу многочисленные отсылки и «пасхалки» к значимым проектам индустрии игр, от Super Mario Kart, Pacman и Sonic the Hedgehog до Tomb Raider, Metal Gear Solid и World of Warcraft. К сожалению, с самого своего зарождения сами видеоигровые киноадаптации представляют собой удручающее зрелище: на выходе зритель получает либо максимально проходную картину, которую из любопытства осилят лишь фанаты франчайза (Двойной Дракон, Хитмэн, Теккен, Doom), либо кинопроект, за существование которого становится стыдно даже его зрителю (Супербратья Марио, Бладрейн, Один в темноте, Смертельная битва 2: Истребление). Но, как водится в этом мире, у каждого правила есть исключение, а в случае видеоигровых экранизаций даже не одно.

«ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ»

Final Fantasy: The Spirits Within, 2001. Режиссёры: Хиронобу Сакагути, Мото Сакакибара





Научно-фантастическая картина, в основе которой лежит знаменитая одноимённая вселенная японской ролевой серии, имела все шансы стать культовым творением не только на поприще видеоигровых киноадаптаций, но и мировой анимации в целом. Шутка ли, но именно это творение, в создании которого принимал непосредственное участие сам Хиронобу Сакагути, создатель FInal Fantasy, принято считать первой полнометражной работой, полностью выполненной при помощи компьютерной анимации. События картины разворачиваются на Земле отдалённого будущего. На дворе 2065-й год, жизнь на планете находится на грани вымирания из-за внезапного нападения инопланетных полупрозрачных монстров, прозванных фантомами, массово истребляющими человечество и уже практически полностью захватившими тотальное влияние над нашим миром. Города теперь представляют собой безжизненные пространства, а последние выжившие смельчаки пытаются всеми способами дать отпор неизвестной расе, способной одним только прикосновением заставить душу покинуть безжизненное тело. Главные герои фильма, учёная-исследователь Аки Росс, доктор Сиди и капитан техноспецназа Эдвардса, благодаря последним открытиям в области энергетического обмена вступают в главное сражение с инопланетянами за жизнь на планете.

Несмотря на высокий бюджет, техническую уникальность картины и неплохие отзывы критиков, «Последняя фантазия» не смогла привлечь зрителей в кинотеатры. Основными причинами провала картины принято считать стечение нескольких обстоятельств, среди которых отдельной строкой можно выделить типичный аниме-сценарий, позиционировавшийся студией Square как серьёзное научно-фантас­тическое произведение, отпугнувший массового зрителя. Поклонники вселенной были разочарованы тем фактом, что, несмотря на своё название, фильм, за исключением небольших параллелей, не имел ничего общего с сюжетом ни одной из пятнадцати (на сегодня) номерных частей видеогровой серии, а представляет собой абсолютно новую историю. Несмотря на всё вышесказанное, картина стала вехой в мировой мультипликационной индустрии и заслуженно часто включается критиками в различные списки главных анимационных лент всех времён.

Сайлент Хилл

Silent Hill, 2006. Режиссёр — Кристоф Ганс





Экранизация культового хоррора Konami и команды разработчиков Team Silent, адресованная преимущественно фанатам оригинальной игры, очевидно, никак не могла уместить в хронометраж весь тот огромный лор заброшенного туманного города, раскинувшегося на берегах озера Толука, многогранность которого и сделала Silent Hill великим видеоигровым произведением. Чего уж там, один только фанатский детальный анализ сюжета и механизмов Безмолвного Холма занимает около 400 страниц увлекательного чтива; однако создателям картины, оказавшимся в довольно трудном положении, удалось сохранить не только ключевые особенности игры, но и суметь вызвать интерес даже у зрителя, незнакомого с первоисточником.

По сюжету фильма главная героиня Роуз Дасилва, отчаявшись в ожидании изобретения лекарства от неизвестной науке болезни её дочери Шэрон, решает вместе с ребенком отправиться в таинственный шахтерский Сайлент Хилл, город, название которого часто твердит во сне Шэрон. Здесь персонажам предстоит столкнуться с необъяснимыми монстрами, религиозными фанатиками и альтернативной ужасающей версией города, тем самым предприняв попытку отыскать ответы на многочисленные вопросы.

Несмотря на то, что рецензенты разошлись во мнениях поводу итогового результата, многочисленные профильные издания назвали картину «образцовой игровой экранизацией», способной установить довольно цепкие отношения между видеоигрой и фильмом, что в последующем подтвердили и положительные зрительские отзывы. К слову, на момент написания этих строк Сайлент Хилл ничуть не устарел и, более того, на фоне современных хоррор-тенденций последних лет не занимается запугиванием зрителя резкими криками и скримерами, а наводит леденящий кровь ужас тягучей разливающейся атмосферой и нагоняющим мурашки по коже саспенсом, оставляя после просмотра приятное ощущение недосказанности ровно настолько, чтобы внимательный зритель смог ещё раз проанализировать увиденное и сделать собственные выводы.

Кастлвания

Castlevania, мини-сериал, 2017. Режиссёры — Сэм Дитс, Адам Дитс, Спенсер Ван





Американский анимационный приключенческий хоррор-сериал Castlevania компании Netflix, основанный на знаменитой видеоигровой серии экшен-платформеров от Konami, на данный момент обзавёлся всего двумя короткими сезонами (в общей сложности 12 эпизодов по 25 минут каждый) и объявлением о продлении истории на третий. При этом его уже не только называют лучшим, что случалось серией за последние годы, но и одной из самых потрясающих видеоигровых экранизаций в истории. Netflix, который зачастую даёт зелёный свет проектам, направленных на узкую группу заинтересованных в нём кругу зрителей, умудрился создать редчайший прецедент — создатели мини-сериала с уважением отнеслись к первоисточнику и практически дословно пересказывают сюжет вселенной, уместно дополняя его любопытными свежими идеями.

События эпизодического повествования разворачиваются в Румынии второй половины XV века, в один из ужасающих для человечества моментов, когда землю наводнили орды демонических тварей, по приказу Влада Дракула Цепеша уничтожающих на своём пути все живое. Последний — не типичный злодей с черной душой, но персонаж вставший на путь мести людям, которые обвинили в колдовстве и сожгли на костре его жену. Бросить вызов и противостоять Дракуле по силам только одному герою, Тревору Бельмонту, последнему представителю древнего рода из охотников вампиров и различную нечисть, которому прежде придётся столкнуться с местными религиозными фанатиками и полчищами монстров, попутно разбираясь в своём предназначении.

Анимационная адаптация Кастлвании планировалась к запуску в производство одним из создателем серии Кодзи Игараси и Уорреном Эллисом, знаменитого по серии комиксов «Трансметрополитен», сценариям к дилогии «Рэд» и многочисленным супергеройским сериалам, ещё 10 лет назад, но по ряду причин проект был заморожен, что, в итоге, только пошло на пользу финальному качеству. К слову, Уоррену Эллису, до этого незнакомому с франчайзом, удалось не только написать удачный сценарий на основе сюжета Castlevania III: Dracula’s Curse, вложив в него умопомрачительное количество деталей и отсылок к оригиналу, но и взглянуть на серию незамыленным взглядом, что, впоследствии, и стало одним из ключевых факторов успеха экранизации. Также стоит упомянуть, что авторам также успешно удалось передать стилистику и атмосферу франшизы: практически полностью нарисованный южнокорейской студией Mua Film, киноадаптация Castlevania представляет собой мрачное готическое фэнтези в мире всеподавляющей власти Церкви, злобных жителей и демонических существ, при этом полностью отрабатывая возрастной рейтинг «R» (лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого) — жесткие выражения, кровь, буквально выливающаяся с экрана, и разлетающиеся отсечённые конечности здесь уместны как нигде более.