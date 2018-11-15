В Гомеле на протяжении часа не будут продавать сигареты

  • 15 ноября 2018, 12:24
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Управление торговли и услуг Гомельского горисполкома рекомендовало не реализовывать табачные изделия в торговых объектах и объектах общественного питания Гомеля 15 ноября с 14.00 до 15.00.

Ограничения связаны с проведением в Республике Беларусь Единого дня здоровья «Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний». Для информирования населения в торговых объектах и объектах общественного питания будут оформлены тематические объявления о проведении акции и ограничении продажи табачных изделий в указанный период времени.




Гомельские ведомости
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Места: Гомель (24027)

Метки: Общество (32170)

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