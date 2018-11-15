Откровенные платья и слова: как выбирали «Мисс химзавод – 2018»

На Гомельском химическом заводе снова выбирали самую красивую труженицу. На победу претендовали двенадцать представительниц цехов и участков крупнейшего в регионе производителя минеральных удобрений, сообщает городской журнал «Белка».

Отбор участниц по традиции доверили специалистам центра моды и красоты «Хрустальная нимфа». Они же и готовили девушек к конкурсу: ставили дефиле, подбирали одежду, создавали образы. В этот раз времени на подготовку было совсем ничего — пять недель, при этом отрывать от основной работы конкурсанток не разрешили.





Финалу предшествовало два поединка — кулинарный и спортивный. В первом участницы на время готовили блинчики, лазанью, тарталетки, выпекали корпоративные пряники с логотипом родного завода. Во втором — демонстрировали свою физическую подготовку и упорство на баскетбольной площадке и в фитнес-зале.













И вот, день Х настал: на божественную гору Олимп — а именно в неё на один вечер превратилась сцена Общественно-культурного центра — взошли лаборанты, фасовщицы, экономисты, технологи в лавровых венках и ярко красных платьях. Визитки богинь удивляли своей откровенностью: экономист Лидия Силкович помимо основной работы успевает вести дела собственного салона красоты, а инженер-технолог Анастасия Сторожилова любит экстрим и мечтает прыгнуть с парашютом.













Дальше девушек ждал «экзамен по философии» с заковыристыми вопросами от жюри. Вот попробуйте сходу ответить, объединяет людей Интернет или, наоборот, отдаляет? А конкурсантки справились на отлично.

















Бурю восторга в зрительном зале вызвала театрализация в стиле ЗОЖ. Красавицы блистали на сцене в образах рефери, гимнастки, фигуристки и даже боксёра. А в завершающем дефиле предстали богинями греческого пантеона. Светлые, струящиеся платья коллекции White Silver гомельских дизайнеров дополнили ассоциацию.













Состав жюри конкурса менялся на каждом этапе — за месяц конкурсанток успели «пожурить» руководство и администрация завода, представители горисполкома, специалисты в мире моды и красоты, стилисты и деятели культуры. И всё ради одного — объективного результата. Когда назвали имя победительницы, она от неожиданности расплакалась. И снова пошли откровения:

— Я сегодня самый счастливый человек. Ведь каждая девочка с детства мечтает стать королевой. Моя мечта исполнилась! — призналась журналистам новая мисс — фасовщица цеха сложно-смешанных минеральных удобрений Алеся Хомченко.





Алеся воспитывает трёх дочек, вместе с ними занимается танцами. На предприятии работает почти год и является продолжателем династии: родители Алеси рука об руку трудятся на химзаводе уже более тридцати лет.





— По-моему, шоу получилось! — поделился со зрителями впечатлениями директор предприятия Дмитрий Черняков. — Дорогие участницы, мы узнали вас с новой стороны. Сегодня вы все королевы, уверен, многие мечтают оказаться на вашем месте.





Второй вице-мисс стала инженер-лаборант центральной заводской лаборатории Алёна Богдан, первой — экономист отдела снабжения Лидия Силкович. Все участницы получили подарки от спонсоров, вторая и первая вице-мисс — денежные сертификаты на 500 и 700 рублей, победительница — на тысячу.



