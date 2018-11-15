На Сельмаше меняют меняют трубы на теплотрассе. В первые настоящие морозы и снег люди на несколько дней остались без горячей воды и отопления — фото
- 15 ноября 2018, 10:52
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