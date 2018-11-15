На Сельмаше меняют меняют трубы на теплотрассе. В первые настоящие морозы и снег люди на несколько дней остались без горячей воды и отопления — фото

Читательница «Сильных Новостей» поделилась с редакцией своей проблемой. Во дворе жилого дома на улице Фадеева меняют трубы теплотрассы, оставив жильцов без горячей воды и отопления.





По словам женщины, в доме уже несколько дней нет горячей воды, а вчера не было даже отопления. В диспетчерской посоветовали просто закрывать окна. «А что делать? У меня маленький ребенок, да еще и первый этаж», — сетует женщина, — «Только у нас трубы меняют зимой, а не летом».