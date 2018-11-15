У гомельчанина из квартиры украли $7 тыс., которые принадлежали его матери. До задержания вор почти все деньги раздал друзьям и знакомым

Самое парадоксальное, что хищение совершили им же приглашенные гости. Мало того, сами деньги ему не принадлежали.

Его мать, 59-летняя пенсионерка, работает в Минске. С трудом заработанное хранила в Гомеле в своей квартире на улице Урицкого, где ныне, в основном, проживает сын. Вот только сынок любил приглашать к себе компании для веселого времяпровождения. А знакомство водил с личностями, не отличавшимися особыми моральными устоями. Весь понедельник, 12 ноября, был посвящен очередному застолью. В гостях в этот раз оказалась 31-летняя ранее судимая за кражу гомельчанка. Затем к ним присоединился 41-летний мужчина. Тоже, кстати, в свое время уличенный в тайном хищении имущества, за что и был осужден.

Когда радушный хозяин от принятого на грудь алкоголя пошел опочивать, гость не удержался от соблазна и «прошелся» по укромным закромам жилища. И на шкафу, в свертке из обычного офисного листа бумаги, обнаружил несметные сокровища в виде 7 тысяч долларов США.

Как рассказал начальник отдела уголовного розыска ОВД администрации Новобелицкого района г.Гомеля Дмитрий Мачеча, после заявления матери о краже денег, установить личности гостей квартиры удалось довольно быстро. Правда к тому моменту мужчина успел побыть на районе в роли Робин Гуда. Своим друзьям он спокойно так отстегивал по 1000 $ на «текущие» расходы. Своей знакомой, с которой был в квартире, тоже «подарил» тысячу зеленых.

Когда его задержали сотрудники милиции, на руках у него оказалось всего 629 $ из семи тысяч. 340 $ после визита правоохранителей вернула знакомая. Двое установленных друзей «честно» смогли отдать каждый по двести. Судьбу остальной наличности, на текущий момент, также пытаются отследить.

Гомельским городским отделом СК Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 205 УК РБ — кража, совершенная в крупном размере. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.