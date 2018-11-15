Журналисты нашли в Гомеле две заправки с самым дешевым топливом в Беларуси

В прошедшие выходные топливо снова подорожало на копейку и, как бы нам не нравилось, продолжит это делать. Правда, на некоторых АЗС ценники иногда могут быть ниже «официальных». AUTO.TUT.BY посмотрел, где и сколько можно сэкономить при заправке своего автомобиля, а заодно узнал, где сейчас самый дешевый бензин.

Как известно, концерн «Белнефтехим» устанавливает для сетей АЗС предельные отпускные цены. Говоря простым языком, дороже продавать нельзя, а вот дешевле — пожалуйста. В соответствии с этим сети АЗС сами формируют свою ценовую и скидочную политику. И вот какие возможности есть у автомобилистов на данный момент.

«Гомельтранснефть Дружба»

Две АЗС этой «сети» расположены в Гомеле, и здесь самое дешевое топливо: 92-й стоит 1,34 рубля, 95-й и ДТ — 1,43 рубля, 98-й — 1,54 рубля. С такими ценами никаких дисконтных программ не нужно. Жаль, что такое счастье доступно только гомельчанам.

«Белоруснефть»

Исходя из спроса и предложения на АЗС определили выгодные цены на бензин АИ-98. Он стоит 1,61 рубля за литр, хотя предельная отпускная цена, установленная концерном «Белнефтехим», составляет 1,71 рубля.

При использовании карты лояльности можно получить скидку 3% на любой вид топлива в текущем месяце, если в предыдущем вы приобрели дополнительных товаров и услуг на сумму 30 и более рублей, и 2%, если дополнительно потратили на АЗС от 20 до 29,99 рубля.

Лайфхак для жителей все того же Гомеля: на автоматических АЗС сети «Белоруснефть» действует постоянная скидка 3% на все виды топлива.

А-100

Цены на топливо стандартные: АИ-92 — 1,41 рубля; АИ-95 и ДТ Евро — 1,50 рубля.

Программа лояльности А-100 не подразумевает скидок на топливо, сэкономить можно лишь на дополнительных услугах, например, пылесосе или автомойке. Кроме того, каждый покупатель «зарабатывает» при покупке товаров на АЗС сети статусы — от «Без статуса» до «Золотой». В зависимости от статуса можно получить различные скидки у партнеров.

«ЛУКОЙЛ»

Цены на топливо стандартные: АИ-92 — 1,41 рубля; АИ-95 и ДТ Евро — 1,50 рубля. Вместо 98-го бензина АЗС «ЛУКОЙЛ» предлагает свой продукт — ЭКТО-100. Впрочем, стоит он на уровне обычного 98-го — 1,71 рубля.

Получить карту лояльности «ЛУКОЙЛ» можно бесплатно, купив сразу 25 литров любого топлива. В дальнейшем при расчетах на карте накапливаются баллы из расчета 1 балл за 1,5 потраченных рубля. Списываются баллы из расчета 1 балл — 3 копейки. Есть у сети и партнеры, которые предоставляют скидки владельцам карт лояльности.

UNITED COMPANY

Предлагает стандартные цены на топливо: АИ-92 — 1,41 рубля; АИ-95 и ДТ Евро — 1,50 рубля, АИ-98 — 1,71 рубля. Информации о программах лояльности или скидках на официальном сайте мы не нашли.

«ТРАЙПЛ»

Цены на топливо в этой сети ниже, чем у многих: АИ-92 — 1,34 рубля; АИ-95 и ДТ Евро — 1,43 рубля.

В Минске работают всего две АЗС «ТРАЙПЛ», а всего по Беларуси их 8. На официальном сайте компании нет никакой информации о скидках или программах лояльности для покупателей. Но на заправках можно воспользоваться скидочными картами магазинов «Простор».

«Газпромнефть»

Эта сеть предлагает АИ-98 по 1,61 рубля, остальное топливо — по предельным отпускным ценам «Белнефтехима».

В сети АЗС действует программа лояльности. За каждую покупку клиент получает баллы, которыми потом может оплатить топливо или другие покупки. Система зачисления сложная. Количество баллов зависит от суммы покупки и статуса карты («Серебряная», «Золотая» или «Платиновая»). Один балл равен одному рублю.

WESTA

«Сеть» АЗС WESTA состоит всего из трех заправок. Цены на топливо там стандартные: АИ-92 — 1,41 рубля; АИ-95 и ДТ Евро — 1,50 рубля. На официальном сайте никакой информации о программах лояльности или скидках нет.

«РОСНЕФТЬ»

Сеть АЗС «РОСНЕФТЬ» продает бензин по стандартным ценам. Но сейчас в сети в честь пятилетия компании проходит акция: при покупке от 20 литров 92-го бензина или дизельного топлива — скидка 5 копеек с каждого литра.

TATNEFT

Предельные отпускные цены на топливо и в сети АЗС TATNEFT: АИ-92 — 1,41 рубля; АИ-95 и ДТ Евро — 1,50 рубля. Сейчас на АЗС действует акция: при покупке акционного комплекта (чай или кофе плюс кондитерское изделие) вы получаете скидку 5 копеек с каждого литра дизельного топлива. Скидка предоставляется на одну заправку до 50 литров.