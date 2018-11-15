Фура с европейскими номерами попала в аварию с легковушкой и скрылась с места ДТП — фото, видео

  • 15 ноября 2018, 10:16
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Фото – ЧП Гомель

Авария произошла 14 ноября на 104-м км автодороги «Речица — Лоев» около 16:00.

На записи хорошо видно, как фура выезжает на встречную полосу и фактически выскакивает в кювет. Как сообщает паблик «ЧП Гомель», большегруз «Вольво» скрылся с места ДТП. Похоже, что причиной аварии послужили тяжелые погодные условия.





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Места: Гомель (24027)

Метки: Авто (6030), Происшествия (13369), Область (6197)

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