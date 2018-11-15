В Гомеле из-за плохой погоды временно отключили Вечный огонь возле Кургана Славы

  • 15 ноября 2018, 09:57
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Как сообщает Советский район, временное отключение Вечного огня связано с риском аварийных ситуаций из-за погоды, установившейся в последние дни. Как только это станет безопасным, огонь снова зажгут.

На Кургане Славы собрана земля более чем из 100 мест, где в годы ВОВ проходили крупные сражения. Он был открыт в парке Фестивальном в 1967 году.




gomel.today
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