Гомельчанин подал в суд на школу, отказавшую в обучении на белорусском языке

Сергею Мокренко теперь приходится возить дочь в гимназию на другой конец города.

Суд Железнодорожного района Гомеля отказал в удовлетворении иска Сергея Мокренко к средней школе № 5 и отделу образования горисполкома, которые не обеспечили право ребенка учиться на белорусском языке. Право учиться на одном из государственных языков гарантируется Конституцией и Кодексом об образовании.





Дочь истца в этом году пошла в первый класс. Отец требовал для дочери обучения на белорусском языке в школе № 5 по месту жительства, однако в учреждении образования отказались создать белорусскоязычный класс, ссылаясь на то, что других родителей, желающих, чтобы их детей учили по-белорусски, не нашлось.

В результате гомельчанину пришлось отдать дочь в гимназию № 36, расположенную в спальном районе Гомеля, где был набор в белорусскоязычный класс. Для семьи это вызвало дополнительные затраты времени и денег.

«Чтобы доставить ребенка в школу, мне успеть на работу в другой конец города и потом забрать ее, я ежедневно проезжаю лишние 25 километров», — уточнил истец.

Во время процесса сторону ответчика представляли главный специалист отдела образования Елена Резник и директор школы № 5 Татьяна Доманчук. В суде они заявили, что для одного ребенка или предполагаемых двух-трех учеников создавать класс нецелесообразно.





Резник заявила, что «человек — существо социальное», и ему необходимо находиться в окружении детей. «Будучи одной в классе, один на один с педагогом, будет стоять вопрос социализации ребенка», — заметила специалист.

Директор школы в суде утверждала, что среди родителей дошкольников было проведено анкетирование, в котором приняли участие 130 человек, из них 129 высказались за русский язык обучения.

Однако Мокренко в суде попросил предоставить данные анкеты для обозрения и выяснил, что озвученные цифры не соответствуют действительности — среди опрошенных был по крайней мере еще один человек, который высказался за белорусский язык. Кроме того, гомельчанин заметил, что около 20 анкет заполнены одним почерком. Директор такую ситуацию объяснить не смогла.

Представитель отдела образования зачитала в суде статистику, согласно которой в Гомеле с населением около 500 тысяч человек работают три белорусских класса в гимназии № 36, там обучаются 62 ребенка, из них 22 — в первом классе. Всего в Гомеле в этом году созданы 324 первых класса, в которых обучается около 6 тысяч школьников.

Судья Илья Свиридов принял решение отказать в удовлетворении иска, объяснив, что суд согласился с доводами представителей системы образования: ребенок должен учиться в коллективе, школа не имеет технической возможности организовывать класс с одним-двумя учениками, к тому же в Гомеле есть возможность реализовать право на получение образования по-белорусски в гимназии № 36 — единственном учреждении образования, где набирают первые классы с белорусским языком обучения.

Мокренко заявил, что будет обжаловать данное судебное решение.