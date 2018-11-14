Гомельчан приглашают поделиться мнением о развитии велоинфраструктуры

До 15 ноября проект «Городские собрания ГДФ» совместно с ОО «ВелоГомель» проводят анкетирование среди жителей и жительниц г.Гомеля с целью изучения возможностей развития велосипедного движения.

Участие в анкетировании могут принять как жители, которые часто используют велосипед, так и те, кто только планирует пересесть на самый экологичный транспорт.

Форма включает 13 вопросов, которые помогут организаторам подготовить аналитический обзор и разработать предложения по развитию велоинфраструктуры. Заполнить анкету можно по ссылке: http://bit.ly/опрос_велодвиж

Напомним, что 17 ноября в Гомеле состоится встреча, посвященная развитию велодвижения.

В программе:

— лекция «Городское велодвижение в Беларуси. Какие уроки могут быть полезны Гомелю?» / Павел Горбунов, председатель правления ОО «Минское велосипедное общество», МВО,

— презентация результатов анкетирования жителей по вопросам использования велосипедного транспорта (http://bit.ly/опрос_велодвиж) / Дмитрий Трусов, сообщество «ВелоГомель»,

— дискуссия «Актуальный план действий по развитию велодвижения».

Организаторы мероприятия приглашают всех заинтересованных 17 ноября (сб) в 16.00 в пространство «Ковчег» (пр. Победы, д. 2а, 2 этаж). Вход бесплатный. Регистрация по ссылке: http://bit.ly/встреча_велодвиж