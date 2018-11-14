В декабре правительство проведёт road show проекта реконструкции трассы М10

Как сообщает «Еврорадио», выступая 14 ноября в парламенте, министр экономики Дмитрий Крутой привёл этот кейс как пример успешного государственно-частного партнёрства:

«Проект реконструкции автомобильной дороги, южной нашей дороги М10 находится на рассмотрении у Лукашенко. Мы надеемся, что он будет поддержан. В декабре у нас с ЕБРР [Европейский банк реконструкции и развития. — Еврорадио] запланировано проведение роуд-шоу с целью презентации этого проекта для потенциальных инвесторов».

Автодорога М10 проходит через всё Полесье — по Брестской и Гомельской областям Беларуси. Она начинается на границе с Брянской областью России и заканчивается в Кобрине.

За ближайшие 7 лет — до 2025 года — правительство планирует привлечь на инфраструктурные первоочередные проекты порядка 6 млрд долларов. В том числе и с использованием механизма государственно-частного партнёрства.