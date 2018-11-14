Автомобилистам на заметку: пора «переобувать» резину

  • 14 ноября 2018, 17:04
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До первого декабря автомобилистам следует поменять на своих транспортных средствах шины — с летних на зимние. Об этом напомнает Гомельская ГАИ.

Зимнюю резину, согласно ПДД, в Беларуси необходимо использовать с 1 декабря по 1 марта. Правило касается автомобилей с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковых и грузопассажирских автомобилей с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусов с технически допустимой общей массой до пяти тонн.

Зимние шины устанавливаются на всех колесах, и во время эксплуатации на обледеневшем или заснеженном покрытии должны иметь остаточную высоту рисунка протектора менее четырёх миллиметров.

Езда по зимней дороге на «летних» колёсах наказуема — за нарушение предусмотрено предупреждение или штраф до пяти десятых базовой величины. Если на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора менее 4 миллиметров, наступает ответственность за управление транспортным средством, имеющим неисправности, что влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до одной базовой величины.




Дарья Стрельченко, Гомельские ведомости
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