В Романовичах мусор отравляет воду, а чиновники делают вид, что ничего не происходит — видеорепортаж «Сильных новостей»

Несанкционированная свалка в Романовичах в высоту достигает нескольких метров. Местные жители пишут обращения в различные инстанции. Пока безрезультатно. Подробнее — в сюжете.

Свалка, которая появилась в поселке около десяти лет назад, возвышается на несколько метров. Недовольные таким положением дел местные жители обращаются в различные инстанции, надеясь ликвидировать свалку. На сайте petitions.by они запустили петицию, чтобы это происходило экологично. Дело в том, что сейчас горы строительного и бытового мусора просто закапывают в землю. Подписать петицию можно здесь.