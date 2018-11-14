В Романовичах мусор отравляет воду, а чиновники делают вид, что ничего не происходит — видеорепортаж «Сильных новостей»

  • 14 ноября 2018, 16:42
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Несанкционированная свалка в Романовичах в высоту достигает нескольких метров. Местные жители пишут обращения в различные инстанции. Пока безрезультатно. Подробнее — в сюжете.

Свалка, которая появилась в поселке около десяти лет назад, возвышается на несколько метров. Недовольные таким положением дел местные жители обращаются в различные инстанции, надеясь ликвидировать свалку. На сайте petitions.by они запустили петицию, чтобы это происходило экологично. Дело в том, что сейчас горы строительного и бытового мусора просто закапывают в землю. Подписать петицию можно здесь.




Надежда Пужинская, видео – Марина Дробышевская, gomel.today
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