Здание разваливается, но денег на капремонт, разумеется, нет. Арендаторы ДК «Фестивальный» на грани закрытия из-за невыносимых условий работы

В редакцию «Сильных новостей» обратились арендаторы ДК «Фестивальный», которые, спустя 20 лет работы в здании, в отчаянии — из-за технического состояния работать в помещениях становится невыносимо. Клиенты уходят в более комфортные условия, а администрация не идет на уступки. Все решил бы капитальный ремонт, но, разумеется, на него денег нет.





Пока на Советской уже в который раз перекладывают плитку, а все дома на главной улице города довели до совершенства, немного «перепало» и другим улицам, попавшимся на пути президентского кортежа за всё время праздников или форумов в городе. Чего не скажешь о районах, куда ни ступала нога высших чинов.

Главный социальный объект района ДК «Фестивальный» уже давно требует капитального ремонта. Это очевидно даже не специалисту по ремонту: разбитые стекла, фанера на окнах, отбитые парапеты, краска на наружных стенах отсутствует даже на центральной части здания, создавая ощущение, что ДК без капремонта в будущем может повторить участь бассейна «Дельфин», который уже признали аварийным, закрыли и оградили забором.













Что же касается самих помещений, то их техническое состояние вынуждает некоторых арендаторов задуматься о целесообразности продолжать свой бизнес. Помещений, сдаваемых в аренду, в здании достаточно. В Доме культуры находится и пивзавод «Беккер», который занимает полуподвальное помещение. И недавно появившийся контактный зоопарк, которому в аренду достался когда-то шикарный актовый зал, но сейчас он выглядит как военный ангар. Там холодно, сыро и темно. Но владельцев обезьянок в клетках это, конечно же, не беспокоит. Вероятно, условия аренды их полностью устраивают. Потому что участие в коллективном письме, которое другие арендаторы написали в администрацию города, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, они проигнорировали.









В здании еще находится кафе «Савалан» и оптика «Гэмма». Они находятся у центрального входа здания. Но еще есть и «Шейпинг-стиль», который арендует несколько помещений начиная с 1995 года.

На протяжении долгих лет «Шейпинг-стиль» занимает первый и второй этаж здания, вход в которые не с центрального фасада здания, а с территории, которая на сегодняшний день фактически не имеет доступа для проезда машин из-за забора вокруг бассейна «Дельфин», перекрытой арки и отвратительного качества дороги к подъезду к зданию. Чтобы попасть внутрь, проще припарковаться слева от здания возле оптики, и полностью обойти здание. Если ты работаешь в ДК — это несущественная проблема. Но со временем это негативно сказалось на клиентопотоке.









С начала аренды помещения, а это уже 23 года, по словам руководителей Шейпинг-клуба, капитальный ремонт в здании не проводился. По их подсчетам, за все годы работы сумма арендных платежей составила в эквиваленте более 175 тысяч долларов. Но даже небольшой косметический ремонт внутри здания уже давно пришел в негодность. Только благодаря усилиям самих арендаторов занимаемые ими помещения можно использовать по назначению. За свой счет они заменили три витринных окна, стоимость одного такого окна была эквивалентна месячной выручке.









Но даже при всех стараниях руководителей Шейпинг-клуба, ухудшение технического состояния здания и внутренних помещений сильно сказалось на количество посетителей и, как следствие, поставило под угрозу существование клуба. Очевидно, что оплачивая какую-то услугу, посетители, в первую очередь, хотят получить хотя бы минимальный сервис и комфорт. Но о чем можно говорить, когда туалет в общем коридоре не работает, а запах от него распугает оставшихся посетителей. Душевой как таковой тоже нет. Помещение, которое сейчас используется для принятия душа после тренировки, везде числится как подсобное помещение. И каждый раз руководство ДК делает замечания «Шейпинг-стилю» за то, что они самостоятельно переоборудовали помещения. Но, очевидно, если в оказании спортивных услуг будет отсутствовать возможность принять душ, то редкий посетитель захочет ехать мыться домой.





Арендная плата в ДК у всех разная. Логично было подумать, что у тех, кто находится в самых выходных условиях, возле центрально входа, аренда выше всего. Арендная ставка начисляется в зависимости от коэффициента к базовой ставке. К примеру, кафе «Савалан» возле центрального входа платит коэффициент 1,5. Оптика — 1,3, а Шейпинг — 1,6 и 3,0, которые, очевидно, находятся в худших условиях. Руководители клуба неоднократно обращались в горисполком с предложением о снижения ставки, которая могла бы немного исправить ситуацию в лучшую сторону.





После написания коллективного письма, которое подписало почти 120 человек, было организовано собрание, где присутствовало руководство ДК и работники отдела идеологии. Стало очевидно, что капитального ремонта нет в планах. «Денег нет, но вы держитесь» как никогда хорошо описывает результат собрания. По словам руководства ДК, здание находится в удовлетворительном состоянии, и называют откровенной ложью описанное в коллективном письме техническое состояние здания: «Большинство остекления окон в помещениях, находящихся с не лицевой части здания находятся в разбитом, треснутом состоянии, либо просто забиты фанерой. У руководства ДК „Фестивальный“ нашлись деньги на замену окон только в кабинете директора и бухгалтерии. Замена витринных окон (за 48 лет эксплуатации здания подверглись значительному износу) на пластиковые относится к капитальному ремонту здания. Согласно договору аренды арендодатель обязан за свой счет проводить капитальный ремонт имущества, переданного в аренду».





Но фотографии подтверждают слова арендаторов — здание приходит в негодность без капитального ремонта, стекла разбиты и валяются на земле, фанерой забиты несколько окон. В сложившейся ситуации «Шейпинг-стиль» будет вынужден прекратить свою деятельность. Люди, которые проработали больше 20 лет, останутся без работы. Клиенты, которые посещали тренировки, будут вынуждены ездить в другой район.

Но руководство ДК не беспокоит тот факт, что помещения будут пустовать. За наличие или отсутствие арендаторов госимущества никто из собравшихся чиновников не беспокоится. Как показывает практика, по городу полно пустующих помещений, которые с годами превращаются в негодные для работы условия. Куда сложнее пойти навстречу мелкому бизнесу, ведь если ставка будет понижена, то бюджет недополучит денег. Но если арендатор уйдет, что тогда?









Вот и получается, пока из городского бюджета тратятся баснословные деньги на общественные туалеты, обогреваемые парадные, ремонты гаража, перекладывание плитки и асфальта только на центральных улицах, такой социально важный для целого района объект как ДК «Фестивальный» разваливается на глазах, превращаясь в пригодный лишь для контактного зоопарка и пивзавода.