В Гомеле выпал первый снег! Подборка лучших фото из социальных сетей

  • 14 ноября 2018, 13:39
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Синоптики в этот раз нам не наврали: как и обещали, в среду выпал снег. Хоть на календаре и 14 ноября, однако погода уже совсем зимняя. «Сильные новости» сделали для вас интересную подборку самых красивых фото снежного Гомеля.




Евгения Крещук, gomel.today
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Места: Гомель (24018)

Метки: Погода (1933), Общество (32157), Главное (6492)

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