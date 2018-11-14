Гомельская ГАИ ведет онлайн-трансляции из экзаменационного зала по сдаче ПДД

  • 14 ноября 2018, 12:30
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В здании УГАИ УВД начали вести прямые трансляции сдачи теоретического экзамена по правилам дорожного движения, сообщила корреспонденту БелТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

Специальный монитор установлен на первом этаже в фойе здания УГАИ УВД Гомельского облисполкома. «В режиме реального времени на экране транслируется сдача выпускниками автошкол теоретического экзамена по правилам дорожного движения на право управления транспортным средством», — рассказала Наталья Хололеенко.

Как отметили в областной Госавтоинспекции, любой желающий, планирующий стать водителем, может прийти и посмотреть, как проходит теоретический экзамен. Не исключено, что это поможет настроиться на предстоящий этап.




БелТА
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Места: Гомель (24018)

Метки: Общество (32157), Авто (6024)

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