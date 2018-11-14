Видеофакт: в Гомеле ночью горели две машины

  • 14 ноября 2018, 11:01
  • 4716
  • 0


Сегодня ночью по улице Белого загорелся Opel, однако пострадал не только он. Огонь задел и рядом стоящий Renault.

В 4.19 спасатели получили сообщение о происшествии и тут же выехали на место. Пожар ликвидировали быстро, но автомобилям, само собой, досталось по полной: у обоих машин поврежден моторный отсет и лакокрасочное покрытие.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщили в ведомстве.






gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24018)

Метки: Происшествия (13364)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новости партнеров

Загрузка...

Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров