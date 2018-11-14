Видеофакт: в Гомеле ночью горели две машины
- 14 ноября 2018, 11:01
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Места: Гомель (24018)
Метки: Происшествия (13364)
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