По факту смертельной аварии на Советской возбуждено уголовное дело, разыскиваются очевидцы

  • 14 ноября 2018, 10:21
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии, произошедшей вблизи остановки «Рембыттехника».

Как сообщалось ранее, в минувшее воскресенье вечером 20-летний водитель Renault не справился с управлением, врезался в столб и перевернулся. Парень оказался зажат между сидениями. Он погиб на месте происшествия. Пассажиру повезло больше: отделался легкими телесными повреждениями.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз. Однако, чтобы расставить все точки над «i», потребуется помощь свидетелей. Если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть записи видеорегистратора с места ЧП, просьба связаться по телефонам (8029) 345-29-37, 69-31-23.




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Места: Гомель (24018)

Метки: Авто (6024), Криминал (10926)

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