Стал известен второй обладатель 10 000 рублей от Conte

Conte и рекламная игра «Счастливая покупка» продолжают разыгрывать призы! Победительница первого розыгрыша, Елена Геннадьевна Осмоловская из Витебска, уже получила свой выигрыш — 10 000 белорусских рублей. А 8 ноября определился второй победитель девятого сезона рекламной игры. Им стала Екатерина Игоревна Михей из г.Барановичи.



Екатерина Михей: «Удачу мне принесла покупка в магазине MINIMAX. Зарегистрировала чек на сайте happyby.com, но особо не рассчитывала увидеть себя в числе победителей. Выигрыш стал огромной неожиданностью!»



Кроме того, стали известны обладатели 100 призов по 100 рублей и 2500 призов по 10 рублей на мобильный телефон. Полный список победителей вы найдете на сайте happyby.com

Всего во втором розыгрыше «Счастливой покупки-9» приняло участие более 22 тыс. писем, более 22 тыс. кассовых чеков, полученных в магазинах MINIMAX и фирменных магазинах Conte, а также более 3 тыс. промокодов, полученных в интернет-магазине ConteShop.by или найденных в упаковке продукции с логотипом HAPPYBY.COM.

7 декабря пройдет третий розыгрыш «Счастливой покупки-9». Организаторы рекламной игры разыграют еще 2500 призов по 10 рублей на мобильный телефон, 100 призов по 100 рублей и главный приз — 10 000 рублей. В этот раз победителем можете стать именно вы!

Принять участие в игре и получить шанс выиграть приз можно любым из трех способов.

Первый способ:

— Купите любую продукцию торговых марок Conte elegant, Conte-kids, DIWARI;

— Вырежьте с ЛИЦЕВОЙ стороны упаковки логотип (Conte elegant, Conte-kids, DIWARI);

— Отправьте 3 (три) любых логотипа по адресу 230026, г.Гродно, а/я «Счастливая покупка», указав на конверте следующие данные: ФИО (полностью, без сокращений), адрес, номер своего мобильного телефона в международном формате и наименование оператора (МТС, life:), velcom, ПРИВЕТ).

Второй способ:

— Купите продукцию с логотипом HAPPYBY.COM (список продукции см. на сайте happyby.com);

— Найдите промокод внутри упаковки;

— Зарегистрируйте 3 (три) промокода на сайте happyby.com и получите шанс выиграть приз.

Третий способ:

— Купите любые товары в интернет-магазине ConteShop.by, в магазинах торговой сети MINIMAX, фирменных магазинах Conte на сумму не менее 15 (пятнадцати) белорусских рублей (сумма к оплате с учетом предоставленных скидок, без учета стоимости доставки, без учета стоимости алкогольных/слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий) в одном чеке (заказе);

— Получите промокод (у ConteShop.by) или кассовый чек (в магазинах «MINIMAX» и фирменных магазинах Conte);

— Зарегистрируйте промокод или чек на сайте happyby.com и получите шанс выиграть приз (один шанс за каждые полные 15 рублей в чеке или заказе).

Подробнее об игре, призах и победителях прошлых сезонов «Счастливой покупки» на сайте www.HappyBy.com и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.





СООО «Конте Спа», производитель одежды, белья и чулочно-носочных изделий для женщин, мужчин и детей, на рынке с 1997 года. Компании принадлежат бренды Conte elegant, DIWARI и Сonte-kids, а также ESLI, специализирующийся на трикотажных изделиях для всей семьи.