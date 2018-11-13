Где в Гомеле и области будут работать мобильные датчики контроля скорости в ближайшие две недели

№
п/п
Дата
Время
Дорога
Км, контролируемое направление
1
12.11.2018
07.00-20.00
М-10
83 км.
(2 направления)
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
Подъезд к
г. Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
Н-4090
11 км.
(2 направления)
г. Гомель, ул. Советская
В районе д. 169
(2 направления)
2
13.11.2018
07.00-20.00
Р-43
177 км.
(2 направления)
М-10
20 км.
(2 направления)
М-5
291 км.
(на Гомель)
291 км.
(на Минск)
М-10
77 км.
(2 направления)
г. Гомель,
ул. Барыкина
В районе пер. с ул. Войсковой
(2 направления)
3
14.11.2018
07.00-20.00
г. Гомель, ул. Советская
В районе д. 169
(2 направления)
М-10
83 км.
(2 направления)
Подъезд к
г. Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
М-10
177 км.
(2 направления)
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
4
15.11.2018
07.00-20.00
Н-4090
4 км.
(2 направления)
М-10
77 км.
(2 направления)
М-10
20 км.
(2 направления)
М-8
343 км.
(2 направления)
М-5
291 км.
(на Гомель)
291 км.
(на Минск)
5
16.11.2018
07.00-20.00
Н-4090
11 км.
(2 направления)
г. Гомель, ул. Советская
В районе д. 169
(2 направления)
М-10
83 км.
(2 направления)
Подъезд к г.Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
6
17.11.2018
7.00-20.00
М-10
77 км.
(2 направления)
М-5
291 км.
(на Гомель)
291 км.
(на Минск)
М-10
83 км.
(2 направления)
М-10
20 км.
(2 направления)
Подъезд к г.Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
7
18.11.2018
07.00-20.00
М-5
291 км.
(на Гомель)
291 км.
(на Минск)
М-10
83 км.
(2 направления)
М-10
20 км.
(2 направления)
Подъезд к г.Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
М-10
77 км.
(2 направления)
8
19.11.2018
07.00-20.00
М-10
77 км.
(2 направления)
г. Гомель, ул. Советская
В районе д. 169
(2 направления)
М-10
177 км.
(2 направления)
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
Н-4090
11 км.
(2 направления)
9
20.11.2018
07.00-20.00
М-8
343 км.
(2 направления)
Подъезд к г.Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
М-10
83 км.
(2 направления)
Н-4090
4 км.
(2 направления)
10
21.11.2018
07.00-20.00
Подъезд к г.Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
г. Гомель, ул. Советская
В районе д. 169
(2 направления)
М-10
77 км.
(2 направления)
Подъезд к г.Гомель от М-8
5 км.
(2 направления)
11
22.11.2018
07.00-20.00
М-5
291 км.
(на Гомель)
291 км.
(на Минск)
Р-82
124 км.
(2 направления)
г. Гомель,
ул. Барыкина
В районе пер. с ул. Войсковой
(2 направления)
Р-43
177 км.
(2 направления)
М-10
83 км.
(2 направления)
12
23.11.2018
07.00-20.00
М-5
291 км.
(на Гомель)
291 км.
(на Минск)
Подъезд к г.Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
Н-4090
11 км.
(2 направления)
М-10
77 км.
(2 направления)
М-10
20 км.
(2 направления)
13
24.11.2018
07.00-20.00
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
М-10
177 км.
(2 направления)
Подъезд к г.Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
М-10
20 км.
(2 направления)
М-10
77 км.
(2 направления)
14
25.11.2018
07.00-20.00
М-10
77 км.
(2 направления)
Подъезд к г.Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
М-10
83 км.
(2 направления)
М-10
20 км.
(2 направления)
М-5
291 км.
(на Гомель)
291 км.
(на Минск)