Где в Гомеле и области будут работать мобильные датчики контроля скорости в ближайшие две недели

  • 13 ноября 2018, 15:11
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ГАИ Гомельской области рассказала, где будут размещены датчики контроля скорости на территории региона с 12 по 25 ноября.

п/п

Дата

Время

Дорога

Км, контролируемое направление



1

12.11.2018

07.00-20.00

М-10

83 км.

(2 направления)

 

М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


Подъезд к

г. Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


Н-4090

11 км.

(2 направления)


г. Гомель, ул. Советская

В районе д. 169

(2 направления)


2

13.11.2018

07.00-20.00

Р-43

177 км.

(2 направления)

 

М-10

20 км.

(2 направления)


М-5

291 км.

(на Гомель)


291 км.

(на Минск)


М-10

77 км.

(2 направления)


г. Гомель,

ул. Барыкина

В районе пер. с ул. Войсковой

(2 направления)


3

14.11.2018

07.00-20.00

г. Гомель, ул. Советская

В районе д. 169

(2 направления)


М-10

83 км.

(2 направления)

 

Подъезд к

г. Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


М-10

177 км.

(2 направления)


М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


4

15.11.2018

07.00-20.00

Н-4090

4 км.

(2 направления)

 

М-10

77 км.

(2 направления)


М-10

20 км.

(2 направления)


М-8

343 км.

(2 направления)


М-5

291 км.

(на Гомель)


291 км.

(на Минск)


5

16.11.2018

07.00-20.00

Н-4090

11 км.

(2 направления)


г. Гомель, ул. Советская

В районе д. 169

(2 направления)


М-10

83 км.

(2 направления)


Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


6

17.11.2018

7.00-20.00

М-10

77 км.

(2 направления)

 

М-5

291 км.

(на Гомель)


291 км.

(на Минск)


М-10

83 км.

(2 направления)


М-10

20 км.

(2 направления)


Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


7

18.11.2018

07.00-20.00

М-5

291 км.

(на Гомель)

 

291 км.

(на Минск)

 

М-10

83 км.

(2 направления)


М-10

20 км.

(2 направления)


Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


М-10

77 км.

(2 направления)


8

19.11.2018

07.00-20.00

М-10

77 км.

(2 направления)

 

г. Гомель, ул. Советская

В районе д. 169

(2 направления)


М-10

177 км.

(2 направления)


М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


Н-4090

11 км.

(2 направления)


9

20.11.2018

07.00-20.00

М-8

343 км.

(2 направления)


Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


М-10

83 км.

(2 направления)

 

Н-4090

4 км.

(2 направления)


10

21.11.2018

07.00-20.00

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


г. Гомель, ул. Советская

В районе д. 169

(2 направления)


М-10

77 км.

(2 направления)


Подъезд к г.Гомель от М-8

5 км.

(2 направления)


11

22.11.2018

07.00-20.00

М-5

291 км.

(на Гомель)


291 км.

(на Минск)


Р-82

124 км.

(2 направления)

 

г. Гомель,

ул. Барыкина

В районе пер. с ул. Войсковой

(2 направления)

 

Р-43

177 км.

(2 направления)


М-10

83 км.

(2 направления)


12

23.11.2018

07.00-20.00

М-5

291 км.

(на Гомель)

 

291 км.

(на Минск)

 

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


Н-4090

11 км.

(2 направления)

 

М-10

77 км.

(2 направления)


М-10

20 км.

(2 направления)


 

 

 

 

 


13

 

 

 

 

 


24.11.2018

 

 

 

 

 


07.00-20.00

М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


М-10

177 км.

(2 направления)


Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


М-10

20 км.

(2 направления)


М-10

77 км.

(2 направления)


14

25.11.2018

07.00-20.00

М-10

77 км.

(2 направления)


Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


М-10

83 км.

(2 направления)


М-10

20 км.

(2 направления)


М-5

291 км.

(на Гомель)


291 км.

(на Минск)




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Места: Гомель (24018)

Метки: Авто (6024)

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