Фотоотчет: День города в Гомеле (будет дополнено)

  • 15 сентября 2018, 16:56
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В этом году для празднования дня рождения Гомеля выделили целые районы, кварталы.

Движение на Советской перекрыли, чтобы горожане и гости города смогли комфортно передвигаться по центральным улицам. Площадь Восстания традиционно выделили под фуд-корт местного общепита. Чем кормили гомельчан, во что наряжали и чем развлекали? Об этом и многом другом расскажем в большом фоторепортаже с празднования Дня города.
























Татьяна Вэб, gomel.today
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Места: Гомель (23431)

Метки: Афиша (1995), Главное (6286)

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