Фотоотчет: День города в Гомеле (будет дополнено)

В этом году для празднования дня рождения Гомеля выделили целые районы, кварталы.

Движение на Советской перекрыли, чтобы горожане и гости города смогли комфортно передвигаться по центральным улицам. Площадь Восстания традиционно выделили под фуд-корт местного общепита. Чем кормили гомельчан, во что наряжали и чем развлекали? Об этом и многом другом расскажем в большом фоторепортаже с празднования Дня города.























































































