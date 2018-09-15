В Гомеле покажут доисторических насекомых в янтаре

21 сентября в 16:00 в выставочном зале дворца Румянцевых и Паскевичей начнет работу экспозиция «Доисторические насекомые в янтаре».

Янтарь — это не только полудрагоценный камень, но и источник открытий в палеонтологии. На самом деле, этот самоцвет — окаменевшая смола древних деревьев. Как бывает и сейчас, в такие природные ловушки часто попадают мелкие животные и насекомые. Застывшую смолу с останками животного или растения внутри называют инклюзом. Палеонтологи находили даже янтарь из Мьянмы, в котором сохранился фрагмент хвоста мелкого динозавра. Инклюзы — большая редкость, они встречаются в одном камне на тонну янтаря.





На выставке «Доисторические насекомые в янтаре» будут представлены 30 камней с инклюзами. Все членистоногие — жители палеогенового периода. Это было удивительное время. Палеоген начался сразу после гибели динозавров и стал эпохой буйного развития млекопитающих, которые вышли из-под тени гигантских ящеров. Находки, представленные на выставке, образовались 40-50 млн лет назад.





В эту эпоху обитали гигантские птицы гасторнисы, которые считаются родственными современным гусеобразным. Хищные млекопитающие были представлены похожими на кошек саблезубами-нимвравидами и копытными мясоедами пахиенами. Водную среду осваивали самые первые киты, которые больше напоминали длинномордых выдр. Тогда же появились и самые первые лошади — это были животные размером с собаку, а на лапах у них было не по одному пальцу, как сейчас, а целых четыре. Слоны еще не достигли гигантских размеров и напоминали внешним видом скорее тапиров.

Стоимость посещения выставки составляет 4 руб. (взрослый билет), 3 руб. (учащиеся, пенсионеры), 2 руб. (дети от 5 до 7 лет, в сопровождении взрослого), 2 руб. (групповое посещение, группы от 10 чел.).