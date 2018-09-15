Быстро, вкусно и легко. Как переработать центнер яблок за пару часов?

Яблок в этом году немало, поэтому перед владельцами огородов, где растет яблонька-две, стоит непростая задача: как переработать такой объем, чтобы и удовольствие получить, и пользу вынести. Казалось бы, все проще некуда — делайте сок! Однако те, кто в прошлые годы уже прошел этот путь, знают: справиться с помощью самодельных дробилок и прессов можно, но сложно.

Даже ребенок знает о пользе свежевыжатого сока, но не каждому взрослому по зубам его «добыть». Требуется или целый комплекс специализированного оборудования, или же роторные соковыжималки, скорость работы которых никак не соответствует их стоимости.

Есть еще один вариант. Звучит невероятно, но это настоящая находка для дачников. Абсолютно простая конструкция, никаких трудностей в использовании, высокая производительность и смешная цена — все это о соковыжималке от российского производителя Пензмаш Салют.

Но не будем забегать вперед. Обо все по порядку.

Чем же так хорош Пензмаш Салют?

Во-первых, яблоки закидываются целиком. Это экономит огромное количество времени на их обработке и позволяет контролировать весь процесс одному человеку. Изготовление сока из трудоемкой рутины, в которой задействована вся семья, превращается в праздник сбора урожая с хорошим настроением.

Во-вторых, гарантированный выход 60 литров сока в час. Если учесть, что сока в яблоках содержится от 40% до 60% их первоначального веса, то мы получаем практически заводской вариант производства, где один человек без особых усилий способен переработать 140 килограмм яблок в час, а это 15 ведер.

В-третьих, маленький расход электроэнергии. Мощность соковыжималки составляет 400 ватт. В пересчете на работу домашней бытовой техники это 35% от работающего пылесоса, 20% от работающего чайника или фена и 25% от мощности обыкновенного утюга.

Важный момент — Пензмаш Салют очень проста в использовании. Схема работы выглядит следующим образом: закинул яблоко в одно отверстия и тут же из другого вылился сок.

Еще более важный момент — полная безопасность. Использовать соковыжималку Пензмаш Салют могут даже дети, опасность травмированы движущимися частями полностью исключена.

Единственный нюанс — «добывать» сок в квартире не желательно, иначе вам предстоит долгая и утомительная уборка всей кухни.

Стать обладателем этого идеального помощника вы можете буквально через несколько дней, чтобы уже на будущих выходных всей семьей на деле испытать силу простого на первый взгляд агрегата. Доставка из интернет-магазина amd.by займет от двух дней, а при желании можно даже оформить рассрочку сроком до 36 месяцев.