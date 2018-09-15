Торжественное открытие Международного фестиваля хореографического искусства «Сожскі карагод»

Масштабное танцевальное шоу развернулось на стадионе «Центральный», и в этом году оно проходило под тематикой времени.

Фестиваль открыли полторы тысячи артистов. В числе стран, прибывших на форум показать хореографическое искусство, не только соседние государства, но также Сербия, Молдова, Индия, Китай. Всего 29 коллективов.

Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко отметил, что Гомель не случайно стал местом проведения столь масштабного танцевального форума. Город над Сожем имеет давние хореографические традиции. Еще в 1946 году на Днях Беларуси в Москве республику представлял гомельский ансамбль танца под руководством Александра Рыбальченко. За два десятилетия в фестивале приняли участие сотни коллективов из 20 стран. И границы расширяются, ведь «Сожскі карагод» стал настоящим культурным брендом.























































































































































































































































































































