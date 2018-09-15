В Гомеле горожанин угрожал соседке мечом, похожим на самурайский

Конфликт, завершившийся возбуждением уголовного дела по статье «Угроза убийством», произошел в Новобелицком районе областного центра.

Жительница одной из квартир многоэтажки, расположенной по соседству с частным домом, имела неосторожность сделать замечание его хозяину. Оно касалось лая собак, которые проживают на его подворье и доставляют беспокойство.

64-летний мужчина начал оскорблять оппонентку. Она удалилась, а затем вернулась. Горожанин же, оказавшийся в момент конфликта нетрезвым, сбегал домой за мечом, напоминавшим по виду самурайский, и стал для устрашения размахивать им перед женщиной. Напугалась не только она, но и сожитель, вышедший поддержать свою подругу. Опасаясь, что меч может быть все же использован против них, пара вызвала милицию. Последовало, как уже говорилось, возбуждение уголовного дела.

— Суд приговорил фигуранта к одному году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, — рассказал помощник прокурора Гомеля Виталий Асадчий, — свою вину на процессе он признал частично, ссылаясь на то, что был пьян.

По заключение экспертизы металлический меч был признан «изделием, конструктивно схожим с холодным оружием, изготовленным самодельным способом по типу самурайского». Правоохранительные органы его изъяли.

Приговор суда вступил в силу.