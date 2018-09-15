В Гомеле горожанин угрожал соседке мечом, похожим на самурайский
- 15 сентября 2018, 09:37
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Люди в материале: Виталий Асадчий (3)
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