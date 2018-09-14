«Ниже двух метров — сплошная муть»: гомельский аквамен Степан Жуковец рассказал о работе водолаза

Как узнать супергероя? На самом деле, всё просто. Во-первых, должен быть фирменный костюм. У нашего спасателя он имеется, причём, на зависть западным коллегам, целых два варианта: зимний и летний. Во-вторых, необходимо средство передвижения. В данном случае — катер. В-третьих, супергерой, конечно же, должен спасать людей и делать этот мир лучше. О количестве тех, кого удалось достать практически с того света, наш герой скромно умалчивает. А посему добавляем ещё один критерий — скромность. Да, все супергерои не только благородны, но ещё и чрезвычайно скромны и часто предпочитают маски. Не любят лишней шумихи и надоедливых журналистов. Но мы всё-таки напросились в гости. Город ведь должен знать своих супергероев в лицо? Побывали в гостях у водолаза-спасателя Западной спасательной станции ОСВОД Степана Жуковца.

Постоянно быть начеку





Родился Степан в городе Житковичи в 1983-м. Подростковые годы пришлись на непростые 90-е, наверное, именно поэтому так приятно осознавать, что мальчишка не поддался дурному влиянию и стал тем, кто есть сейчас.

Плавать юный Стёпа учился самостоятельно — родители очень много времени проводили на работе. Однако в то время паренёк даже не думал о карьере спасателя. Впервые этот вопрос встал в армии. Его, молодого и очень перспективного, отправили учиться на военного водолаза. После внушительной подготовки и армейской службы была другая работа, но когда на Западной спасательной станции появилась вакансия, Степан долго не раздумывал. И вот с 2005 года он остаётся верным выбранному делу.

Конечно, главная задача сотрудника ОСВОДа — не допустить гибели человека на воде. Правда, в силу погодных условий появляется и специ- фика её выполнения.

— Летом у нас 12-часовой рабочий день. С девяти до девяти. Заступаем на смену, вооружаем катеры, лодки водолазным снаряжением и дежурим, — рассказывает Степан Александрович. — Зона нашего действия 1200 метров в одну сторону и столько же в другую. Вот так, день за днём патрулируем пляжи, ведём журналы, проводим совместные рейды с милицией и ИДН.

На словах вроде бы всё просто, но на деле — титанический труд, ведь все эти двенадцать часов спасатель должен быть начеку, постоянно готовым к экстренной ситуации. К тому же сейчас, когда микрорайон Шведская Горка строится и заселяется не по дням, а по часам, число отдыхающих на пляжах увеличилось в разы. А значит, работы прибавилось и спасателям.

«Поднять в катер оказалось невозможно»





Под присмотром профессионалов все, однако есть и особая категория — дети. К сожалению, нередки случаи, когда ребята предоставлены сами себе, пока родители загорают.

— Перед каждым купальным сезоном проводим профилактические беседы, стараемся предотвратить трагические последствия родительской беспечности, — признаётся спасатель. Но, как ни печально, сделать это удаётся не всегда. Более того, когда сотрудники ОСВОДа делают замечания, предупреждают нерадивых родителей, порой реакция таких мам и пап просто удивляет.

Подростки, которые приходят на пляжи уже без сопровождения взрослых, часто получают травмы в результате ныряния. Правда, бывают и случаи, когда юноши, желая покрасоваться перед друзьями, делают заплывы на большие расстояния. Но, не рассчитав силы, идут под воду.

Что же касается самих взрослых, то в 90 процентах случаев трагедия случается, когда человек пьян. И, казалось бы, ну сколько раз нужно повторить, чтобы тебя наконец услышали? Сколько страшных примеров привести, чтобы заставить каждого задуматься? Вопросы риторические, потому что люди по-прежнему отправляются освежиться в нетрезвом состоянии. Здесь впору уже разозлиться, ведь они подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь спасателей. Каким бы профессионалом ни был сотрудник ОСВОДа, риск есть всегда.

— Злости? Нет, злости к ним я точно не испытываю, скорее жалость, — признаётся Степан Жуковец. — Жаль такого человека, жаль его родителей. В том году у нас был случай. Парень, 20 лет. Утонул в тёмное время суток. Друзья только через несколько часов обнаружили, что его нет. Мы провели поисковую операцию и подняли тело. Как потом оказалось, юноша был единственным ребёнком в семье.

А вообще за годы службы спасатель повидал многое. Вспомнил, какими неравнодушными могут быть гомельчане, когда необходима их помощь.

— Однажды у человека, который находился в воде, случился сердечный приступ. Мужчина был очень грузный, наверное, больше 150 килограммов. И поднять его в катер оказалось просто невозможно, — поясняет водолаз. — Отдыхающие всё видели и вызвались нам помочь. Они держали пострадавшего, а мы буксировали их к берегу. В результате мужчину спасли.

Секунда — и рыбак в ледяной воде





В зимнее время года главной заботой спасателей становятся рыбаки. И, пожалуй, самым опасным считается перволёдье. Любителей первой зимней рыбалки просто не сосчитать. В тяжёлой одежде, с чемоданом снастей, мужчины не стремятся обезопасить себя жилетами. Пренебрегают элементарными правилами поведения. В результате секунда — и рыбак уже в ледяной воде.

— В таких случаях работаем командой: по три, четыре человека. Оборудуется специальная майна. Водолаз в зимнем костюме погружается в воду, обвязывает потерпевшего и затем его вытаскивают, — рассказывает спасатель. — При таких рабочих спусках никто не спешит, всё делается спокойно и точно.

Глубже двух метров — сплошная муть и темнота





О том, как трудно работать водолазам-спасателям, можем лишь догадываться. К тому же, одно дело действовать на поверхности воды, и совсем другое — в её толще. Снаряжение чего только стоит. Существуют разные его виды, но все они довольно тяжёлые. К примеру, даже самое лёгкое водолазное снаряжение потянет на 45 килограммов. Один воздушный баллон весит 24. А вот чтобы ходить по дну, водолазы используют специальные грузы. И тут, как говорится, на вкус и цвет: нагрудный, поясной, плечевой и другие. Их вес тоже колеблется, но есть и «тяжёлая артиллерия». Так, плечевые грузы, которые используют зимой, весят 32 килограмма.

Когда Степан Жуковец только пришёл на станцию, снаряжение было очень старое. Использовались резиновые гидрокомбинезоны, в которых сам-то и не всплывёшь. Но с 2007-го материально-техническую базу стали обновлять. Сейчас делают костюмы из неопрена, поддерживающего температуру тела, а акваланги итальянского, французского и немецкого производства. Процесс замены снаряжения продолжается до сих пор.

Занимаясь поисковыми операциями, водолазы вынуждены работать практически наощупь.

— Всё равно что пытаться отыскать предмет в тёмной комнате, — отмечает Степан Александрович. — Если лечь на дно на глубине двух метров, лучи солнца ещё пробиваются, можно что-то рассмотреть. Но дальше — сплошная муть и темнота.

А теперь представьте, в зоне действия спасателей на Соже глубина достигает 7-8 метров, на озёрах — и вовсе до 20! Поэтому действовать приходится вслепую.

Для связи между работающим и обеспечивающим водолазами используется специальный канат — сигнальный конец. Через каждые две минуты посредством сигнального конца проверяют, как водолаз себя чувствует, всё ли с ним в порядке, показывают направление движения, поскольку тот ничего не видит.

— Помню, когда в первый раз участвовал в поисковых работах по подъёму утонувшего, коленки тряслись от страха, — честно признаётся Степан Александрович. Но все мы понимаем: опыт приходит с годами. И сейчас о сотруднике ОСВОДа можно услышать только хорошие слова.

— Стёпа очень отзывчивый, добрый, к тому же он действительно сильный водолаз, — говорит медработник станции Валентина Каллаур, пока наш герой надевает костюм. — В этой работе важно, чтобы человек был надёжным. Чтобы на него всегда можно было положиться, зная, что он не уйдёт в сторону, не спрячется. Какая-то экстренная ситуация? — Стёпа всегда первый, всегда поможет.