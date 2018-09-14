В ХК «Гомель» дефицит инвентаря. После поломки конька хоккеист не смог продолжить игру — команда проиграла со счётом 3:1

  • 14 сентября 2018, 17:55
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Фото – hcgomel.com

«Сильные Новости» уже рассказывали про дефицит клюшек в жлобинском «Металлурге», но это не единственный хоккейный клуб, который столкнулся с нехваткой инвентаря для игры.

На пресс-конференции, которая прошла после матча «Гомель» — «Шахтер», главный тренер гомельского клуба Олег Хмыль рассказал, что один из спортсменов не смог продолжить игру из-за того, что не нашлось коньков на замену сломанным. У Николая Сусло во время второго периода сломался один из коньков и команде пришлось перейти на игру в три звена.

Игра с «Шахтером» завершилась для гомельчан поражением со счетом 3:1.


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Люди в материале: Олег Хмыль (1), Николай Сусло (4)

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