В ХК «Гомель» дефицит инвентаря. После поломки конька хоккеист не смог продолжить игру — команда проиграла со счётом 3:1

«Сильные Новости» уже рассказывали про дефицит клюшек в жлобинском «Металлурге», но это не единственный хоккейный клуб, который столкнулся с нехваткой инвентаря для игры.

На пресс-конференции, которая прошла после матча «Гомель» — «Шахтер», главный тренер гомельского клуба Олег Хмыль рассказал, что один из спортсменов не смог продолжить игру из-за того, что не нашлось коньков на замену сломанным. У Николая Сусло во время второго периода сломался один из коньков и команде пришлось перейти на игру в три звена.

Игра с «Шахтером» завершилась для гомельчан поражением со счетом 3:1.