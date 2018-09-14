Для кого это? Во дворце легкой атлетики «Динамо» очень странно установили писсуары — фотофакт

  • 14 сентября 2018, 17:45
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Оригинальное архитектурное решение в прямом смысле ставит в тупик.

Фото прислал читатель Tut.by. На нем видно, что несколько писсуаров в туалете «Динамо» установили под таким низким участком потолка, что взрослому человеку так не извернуться. Для ребенка же недосягаема высота.



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