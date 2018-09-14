Возле «Гомельторгмаша» из грузовика на иномарку выпал... станок — фотофакт

  • 14 сентября 2018, 17:12
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Сегодня на улице Владимирова «Ниссан» придавило заводским станком.


ЧП случилось возле «Гомельторгмаша». Массивный станок выпал на припаркованное авто из кузова грузовика. В происшествии разбираются сотрудники ГАИ. Как прокомментировали ДТП очевидцы, «у человека горе».



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Места: Гомель (23425)

Метки: Авто (5785), Происшествия (12898)

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