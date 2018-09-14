Где в Гомеле в 2019 году вырастут новые многоэтажки

В преддверии Дня города «Гомельская праўда» выяснила в управлении архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома и УКС города Гомеля, где в 2019 году в областном центре вырастут новые многоэтажки и появятся крупные торговые центры.

Центральный район





Строительство жилья планируется в 18-м микрорайоне в районе улицы Мазурова. Здесь уже определены участки под строительство домов на 11 — 16 этажей. В частности, появится 14-этажный дом на 144 квартиры рядом с домом № 13 на бульваре газеты «Гомельская праўда». Сдан в эксплуатацию он будет примерно в марте следующего года. Долго пустовала площадка недалеко от «Алми» — улица Мазурова 117-д и 117-е. Теперь там будет два жилых дома. В этом же микрорайоне, возможно, появится и здание медицинского лечебно-диагностического и реабилитационного центра «Белсоно» с детским кафе.

Многоквартирное жилье запланировано в районе улиц Плеханова — Роговой — Гагарина — Моисеенко. УКС города Гомеля уже активно занимается расселением граждан, владельцы частных домов получили уведомления. Дома будут переменной этажности: от двух до семи этажей.

Также есть планы достроить в следующем году взрослую поликлинику в 17-м микрорайоне.

— Что касается торговых объектов, то их строительство пока не планируется ни в новых микрорайонах, ни в центре города, — пояснил заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома Кирилл Гапеев. — В новых районах магазинов вполне достаточно, а в «старый город» инвестор не хочет идти. Площадки под строительство, конечно, есть. Например, достаточно места напротив торгового центра «Секрет». Наверное, сказывается то, что в этом квартале мало молодежи и много взрослого населения, которым ассортимент крупных магазинов не всегда нужен.

Новобелицкий район





Разумеется, многие гомельчане ожидают открытия детского сада в 104-м микрорайоне. Пока планируется, что строительство завершится уже в этом году. Но если оно вдруг затянется, это будет единственное дошкольное учреждение, которое построят в Гомеле в 2019 году. Больше нигде в городе ни детских садов, ни школ в ближайшем году не появится.

Что касается многоквартирной застройки, то точечно застраиваться будут 96-й и 104-й микрорайоны. Последний, кстати, уже на 95% готов. Осталось несколько домов. УКС города Гомеля планирует построить здесь дом для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В 96-м микрорайоне по детальному плану запроектировано еще много домов. Но в следующем году, возможно, введут в эксплуатацию 16-этажный трехподъездный дом в районе улицы Жемчужной возле дорожной кольцевой развязки.

— К сожалению, инвесторы, которые бы хотели построить торговые точки, в этот район приходить не хотят, — продолжил Кирилл Гапеев. — Связано это с тем, что в Новобелице проживает всего около 10% населения Гомеля. А этого мало для какой-либо крупной торговой сети. Поэтому они выбирают более перспективные районы — Центральный и Советский.

Советский район





Жилье продолжит строиться по улице Барыкина. Еще около восьми однотипных домов появятся на первой линии вплоть до Кузнечного путепровода. Всего в этом районе по детальному плану застройки города запроектировано более 40 домов. Естественно, их строительство будет проходить поэтапно.

— Достраиваться будет и 59-й микрорайон, так называемая Шведская Горка. Точечно вырастет несколько многоэтажек, возможно, начнется строительство общепита. Застройщик уже приходил согласовывать проект, но пока к строительным работам не приступил, — добавил Кирилл Гапеев. — Многих граждан еще интересует, что будет на месте бывшего Быховского рынка. Застройщик там есть, по проекту должен построить торговый центр. Но пока, судя по всему, средств на реализацию задуманного у него не хватает.

УКС города Гомеля построит одноподъездный десятиэтажный дом на улице Чкалова. 11-этажный дом вырастет и в районе улиц Богдана Хмельницкого — Быховской, возле домов № 111 и 113 по улице Быховской. Один дом введут в эксплуатацию в районе улиц Барыкина — Гомельской для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и строящихся с господдержкой.

Железнодорожный район





Продолжится строительство жилья по улице Федюнинского. Там появятся пять домов для нуждающихся граждан.

Среди них 11-этажный жилой дом № 9, который состоит из шести подъездов. Вводиться в эксплуатацию будет по­степенно — в июле и сентябре. Всего по детальному плану в районе этой улицы расположится целый микрорайон из 20 домов по 11 — 16 этажей.

Еще один двухподъездный дом для граждан, строящих жилье с господ­держкой, появится в Костюковке.

Уплотнятся кварталы в районе улицы Докутович. Здесь в следующем году построят два дома, всего по плану их будет пять. Оба — трехподъездные, с 11 этажами и 1-, 2- и 3-комнатными квартирами. Благоустройство территории включит в себя озеленение, благоустройство парковок, детских и спортивных площадок, зон отдыха.

Отрадно, что в планах на 2019 год остается открытие торгового центра «Корона». Пока дата окончания строительства не переносилась — 30 июня.

— По поводу «Макдоналдса», который должен появиться на пересечении улиц Советской и Хатаевича возле универмага «Гомель», могу только сказать, что проектные работы ведутся полным ходом, — подытожил заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Гомельского гор­исполкома Кирилл Гапеев. — В отличие от Минска, где подобные заведения открываются в уже готовых зданиях, у нас нужно построить его с нуля. Вдобавок необходимо решить вопросы с существующими парковками, на месте которых и должен появиться ресторан быстрого питания. Насколько мне известно, одну уже выкупили. Осталось еще решить вопросы со второй. Но точной даты открытия пока нет и в ближайшее время не будет.