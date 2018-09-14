Фотофакт: в Гомеле открыли скульптуру «Балерина»

  • 14 сентября 2018, 15:16
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Она установлена возле детской хореографической школы искусств. Автор скульптуры Владимир Андрианов. Рост бронзовой «Балерины» составляет 120 сантиметров, вес — 175 килограммов.

Скульптура была создана по инициативе хореографической школы, которой руководит Петр Свердлов. Для торжественной церемонии открытия — столь знакового события, презентованного накануне Дня города и международного фестиваля «Сожскі карагод» — юные танцоры подготовили хореографическое выступление.

















Алексей Герасименко, фото автора, Гомельская правда
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