Филателисту на заметку: как выглядит Гомель в открытках

Филателисты страны, да и гости Синеокой нередко заглядывают в почтовое отделение, чтобы приобрести очередную открытку и подарить её родным, приятелям, друзьям. К слову, некоторые ведут собственный архив, в «закрома» которого попадают уникальные виды города над Сожем.

Как рассказала оператор связи почтового отделения№ 48 Гомельского филиала РУП «Белпочта» Елена Клименко, каждый человек, который приходит за открытками, конкретно знает, что ему нужно:

— Самые новые экспонаты филателии — акварельная живопись наиболее известных мест областного центра белорусской художницы Татьяны Дольской. Также пользуется популярностью серия «Стары Гомель», где представлены ретровиды города.





По словам Елены Клименко, чаще всего на открытках изображают дворец Румянцевых и Паскевичей со знаменитым парком. Нередко встречаются Свято-Петро-Павловский кафедральный собор, здание цирка, улица Советская, а также Гомельский областной драматический театр.



















