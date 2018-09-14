ЧП на Гомельском радиозаводе: рука рабочего попала в пильный станок, ему оторвало несколько пальцев

  • 14 сентября 2018, 11:04
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Мужчина распиливал металлический уголок и, по всей видимости, был при этом не очень внимателен.

Как стало известно «Сильным новостям», ЧП произошло вчера, 13 сентября, приблизительно около 11.00. Резчик металла получил травму на рабочем месте — его рука попала в пильный станок. В результате он лишился фаланг трех пальцев на левой руке.

Мужчину доставили в больницу, однако после оказания помощи отпустили домой, госпитализация не понадобилась.


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Места: Гомель (23425)

Метки: Происшествия (12898), Главное (6283)

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