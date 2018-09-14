Погода в Гомеле на выходные: суббота выдастся дождливой, но в воскресенье погода улучшится

День Города в Гомеле может пройти под моросящим дождем.

В субботу днем небо затянет тучами, а к вечеру синоптики прогнозируют небольшой дождь, который рискует затянуться до утра следующего дня. Температура воздуха в субботу поднимется от +14° до +23°С.

В воскресенье погода немного улучшится. Дождь прекратится к полудню. Правда, будет ощутимо холоднее — температура воздуха дойдет до +17°С, а к ночи может упасть до +9°С.