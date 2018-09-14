Погода в Гомеле на выходные: суббота выдастся дождливой, но в воскресенье погода улучшится

  • 14 сентября 2018, 10:14
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День Города в Гомеле может пройти под моросящим дождем.

В субботу днем небо затянет тучами, а к вечеру синоптики прогнозируют небольшой дождь, который рискует затянуться до утра следующего дня. Температура воздуха в субботу поднимется от +14° до +23°С.

В воскресенье погода немного улучшится. Дождь прекратится к полудню. Правда, будет ощутимо холоднее — температура воздуха дойдет до +17°С, а к ночи может упасть до +9°С.


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Места: Гомель (23425)

Метки: Погода (1899), Главное (6283)

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