Машина VS новый iPhone. А что выберешь ты?

Ну все, любители продукции Apple могут смело выдохнуть. Вчера компания наконец-то презентовала три новых телефона и умные часы. Ничем особенным производитель не удивил. Разве что ценой — самый дешевый телефон от 1500 долларов. Рассказываем, какой автомобиль можно купить в Гомеле за эти деньги.

В сети, кроме восторженных мнений о новом процессоре и камере, разве что ленивый не обсудил невероятно высокий ценник на «яблочные» новинки. В России «топовая» модель будет стоить 128.000 российских рублей, что в переводе на доллары аккурат 1.800. А если учесть тот факт, что в Гомеле средние зарплаты с трудом дотягивают до обещанных «попиццот», становится интересно, кто же будет первым покупателем самого производительного телефона в мире.

Ну а пока фан-клуб Стива Джобса решает, что лучше — оставить старый iPhone или идти брать кредит на новый, мы решили посмотреть, что можно купить на эти деньги. Первое, что пришло в голову, и, наверное, такое же практичное, как и телефон в наше время — машина. И поверьте, за сумму в 1800 долларов выбор оказался огромным.

«ВАЗ 2107» 2010 года — твой дедушка был бы в восторге. Это только молодежь млеет от новеньких машин из салона с электродвигателями. А дедушка знает толк в качестве и надежности. А тут еще и 2010 год! Отличный показатель того, что раз уж эти машины выпускаются столько лет, то спрос есть. А спрос есть благодаря тому, что эти машины переживут любой твой новенький iPhone.





Mercedes C180 1995 года. Каждый год Apple стремится произвести что-то еще более совершенное, чем предыдущая модель. Каждый год они патентуют различные функции, которые периодически работают с багами. Зачем тебе такая вещь, когда через год этот же производитель выпустит еще более совершенную модель. Что не скажет о Mercedes. Мужчины из соседнего гаража авторитетно заявили, что такая машина в любом случае всегда останется в топе автопрома, чего не скажешь про «яблоко».





BMW 316 1991 года — ну и что, что эта машина ровесница, а то и старше, среднестатистического поклонника iPhone. Чтобы все заметили, что у тебя новенький телефон, нужно демонстративно размахивать им перед лицами пассажиров в маршрутке. А вот эту машину заметят издалека. Или услышат. Почему-то сразу появляется ощущение, что глушитель в базовой комплектации не идет. Что ж, это еще лучше. Весь район будет знать, что по нему едешь именно ты!





Ford Transit 1993 года. И в этот момент обязательно где-то зарыдал чей-то отец. Ведь где бы это было видано, чтобы такая «рабочая лошадка» стоила как телефон. Немыслимо! Это же сколько переездов на этой машине можно совершить? А на море всей семьей? А когда сбор урожая?





Mazda 323F 1997 года. В то время, пока ты едешь в душном троллейбусе мечтая о рассрочке от Velcom или МТС на новенький «айфон», мог бы ехать в этой «Мазде» и радоваться тому, что в машине 97 года уже есть кондиционер.





Volkswagen Passat 1992 года — машина-легенда! Сложно подсчитать в уме, сколько мешков картошки она могла перевезти за свою долгую жизнь. Обслуживание машины может стоить как замена экрана на «айфоне». Ну и опять же, где будет через год новенькое «яблоко»? А вот про «Пассат» можно с уверенностью сказать — будет ездить, даже если сгниет полностью.



