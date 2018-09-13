Фоторепортаж. В микрорайоне «Клёнковский» открыли аллею фигур экзотических зверей

  • 13 сентября 2018, 17:48
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Фото – Анна Пащенко, Гомельские ведомости
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Места: Гомель (23416)

Метки: Общество (31363)

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