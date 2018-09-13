Скидки до 50 процентов: в День города магазины проведут акции и предложат скидки покупателям

В торговой сети города гомельчан ждут акции, приуроченные к празднованию Дня города. Об этом сообщила начальник управления торговли и услуг Гомельского горисполкома Светлана Короткевич.

Так, в сети магазинов «Евроопт» 14 и 15 сентября пройдёт акция «черная пятница». В сети магазинов «Соседи» состоится «Хлебный фестиваль» с предоставлением покупателям скидок на хлебобулочные изделия. В сети магазинов «5 элемент» будет проходить акция «Урожай рассрочек» на бытовую технику, электротовары, средства связи и другое. В магазинах «Мартин» покупателям предоставят скидку в размере до 50% на широкий ассортимент продовольственных товаров (кондитерские изделия, бакалейные товары, молочная продукция), а на мясную продукцию — 20%.

В гипермаркете «Гиппо» и магазинах «Алми» отдадут «2 продукта по цене 1». А в сети магазинов «Остров чистоты» предложат скидки до 50%.