Там, где нельзя пройти, он — проедет. Гомельский велотриалист «рубится» на улицах города

Он идёт против законов физики. Там, где нельзя пройти, он — проедет. Единственный гомельский велотриалист Евгений Чернов «рубится» на улицах города, вытворяя настоящие чудеса.

Молодёжь не удивишь,а бабушки вслед охают

Для 26-летнего Жени лучшие дороги — это отсутствие дорог. Парню в кайф «прогуляться» по валунам и брёвнам, заборам, перескочить со ступеньки на платформу, спрыгнуть с гаража и запрыгнуть на метровое бетонное кольцо. Бабушки вслед охают: «Шею себе сломаешь». И очень редко: «О-о-о, молодец, спортом занимаешься, лучше, чем пиво под подъездом пить». В основном палкой или сумкой замахиваются. А молодёжь уже ничем не удивишь. Иногда подойдут. «Где седло потерял?» — спросят.





Семь лет парень обкатывает новые места в Гомеле. Его колесо ступало и за пределы Беларуси. Недавно приехал с соревнования по велотриалу, которое проходило в Украине. Взял второе место.

— Это первое моё соревнование. Прикрепил на велосипед белорусскую символику, чтобы видели, что белорус приехал — к ним лет десять из нашей страны никто не приезжал. Выступал под номером 69 — это номер школы, в которой я учился. До сих пор этот номер у меня на велике, — улыбается Женя.

В переводе с английского triаl имеет много значений: испытание, проба, забег, попытка, и даже злоключение. Все они в полной мере относятся к такому виду спорта, как велотриал, или, простыми словами, — преодоление различных препятствий на велосипеде.

Экстремальному виду спорта не один десяток лет, его основоположник Ханс Рэй. За это время велотриал приобрёл немало поклонников. США, Испания, Франция, Англия, Германия и другие европейские страны давно известны как центры триал-движения.





В Беларуси никакого триал-движения, к сожалению, нет. Нет ни школы, ни даже молодых людей, готовых «покорять» заборы. По всей республике триалистов можно на пальцах пересчитать.

Брал высоту сантиметр за сантиметром

Женя начинал на обычном горном велосипеде, который не выдержал нагрузки и развалился. Пересесть на специальный велосипед для триала парня вдохновил самый первый в Гомеле триалист Владислав.





— Это был где-то 2008 год, — вспоминает парень. — До этого занимался с гомельскими ребятами маунтинбайком — это на велосипедах с такими же большими колёсами, но с сиденьем. Там немного другие трюки. В то время и познакомился с Владом — он был единственный, кто прыгал на веле без сиденья. Влад, тоже самоучка, объяснил, что это другое направление — велотриал, и показал, как он прыгает. Мне понравилось. Женя учился не спеша, брал высоту сантиметр за сантиметром. Отрабатывал самое основное в этом виде спорта — баланс, прыгучесть, стойку на заднем колесе, развивал глазомер.





Сам собрал велосипед мечты — тот самый, на котором можно преодолевать препятствия. На железного коня, чья стихия — велотриал, нельзя просто сесть и поехать. Сесть не получится из-за отсутствия седла, а ехать можно не более десяти километров в час. Здесь не место скорости, важны сосредоточенность и скрупулёзный математический расчёт.

— Когда выезжаешь, никакой программы нет, увидел парапет, захотел — запрыгнул боком, захотел — прямо. Чередую разные элементы — «морда», «крутка», «гэп». Тренируюсь почти всегда в одном месте — по району, для видео ищу красивые крутые места, где ещё не прыгал, — говорит Женя.





Максимальный результат в высоту — 120 сантиметров

Теперь Евгений, водитель-электрик по специальности, может проехать по очень тонкому забору, спрыгнуть с большой высоты на тонкую перекладину, перепрыгнуть шестерых человек и «взлететь» на высоту больше метра. Максимальный его результат в высоту — 120 сантиметров. По прыжкам в длину с места (толчок задним колесом и приземление на заднее) — два метра сорок сантиметров, мировой рекорд — на метр больше. А максимальная высота, с которой он прыгал, — три метра.









— Раньше дроп, или прыжки с высоты, считался самым опасным трюком. Прыгал много, пока не надоело и не понял, что этот трюк простой и бесполезный. Гораздо интереснее, когда преодолеваешь препятствия, — говорит триалист. — Запрыгиваешь на высоту, «захватываешь» поверхность передним колесом, понимаешь, что заднему не хватает всего сантиметра. И когда тебе удаётся запрыгнуть, ты чувствуешь настоящий кайф. Каждый взятый сантиметр вдохновляет на покорение новых высот.





Больше всего нравится прыгать через переднее колесо велосипеда. Ты стоишь на заднем колесе, отталкиваешься, летишь на препятствие и приземляешься на переднее колесо. Потом «выходишь» на заднее.





Женя говорит, что таким образом можно лететь выше и дальше.

Где видел интересные места, собирал триал — и вперёд

Евгений сам монтирует видео с велотрюками и даже создал канал в интернете «Чернов Евгений». Второй его канал «Твой путь» посвящён велотуризму:

— Люблю путешествовать на велосипедах. Мы с другом четыре года назад поехали на велосипедах на озеро Нарочь за 500 километров — это было наше первое путешествие. А второй раз рванули вокруг Беларуси, проехали две с половиной тысячи по всем областям, кроме Брестской. Брали с собой и велосипед для триала, делал багажник, к нему приваривал специальную деталь, некоторые части с триала снимал и сзади он катился прицепом. Плюс сумка 35 килограммов. Дороги были разные — ехали и в ливень, и в ветер, и в гору, и по ночам. Где видел интересные места, собирал триал и — вперёд.

Женя мечтает стать профессиональным триалистом, быть в команде, он готов обучать молодёжь, собирать вокруг себя единомышленников. А пока просто зарабатывает на жизнь, собирая велосипеды. По вечерам же после работы в одиночку триалит по накатанным и непроезженным местам своего большого и любимого города.

Всё должно быть сильным, а главное — дух





— Женя, реально ли в Гомеле развить триал-движение?

— Для этого нужны, прежде всего, люди. Сначала я с Владом триалил, теперь у него семья. Есть, правда, один новичок — студент, катается пару раз в месяц. А так я пока один.

— Может, не хотят заниматься из-за рисков получения травм?

— Любой спорт травмоопасен. Но не будешь же прыгать сразу с трёх метров головой вниз? Естественно, всё делаешь постепенно — сначала на один бордюр прыгаешь, баланс держишь, потом на два бордюра. Главное — правильно приземлиться. А если следишь за техническим состоянием велосипеда, то травм не будет. Я вот ногу подвернул на ровной дороге. Два месяца хромаю.





— Знаю, многие относятся негативно к этому виду спорта, говорят, бордюры, стены можно испортить...

— Если всё делаешь осторожно и технично, ничего не портишь, это предрассудки. В триале ты поверхности касаешься покрышкой велосипеда, вряд ли получится поломать бордюр. Здесь скорее велик выйдет из строя. Но чтобы такого не было, нужна помощь города в постройке тренировочной трассы для этого вида спорта. Это было бы супер! Мы бы никому не мешали в городе и тренировались на собственной площадке.

— Что самое сложное для новичков?

— Встать на заднее колесо и держать равновесие.

— Вообще велосипеды рано полюбил?

— С шести лет катаюсь, бывало, просыпаюсь, а велик рядом под одеялом, — шутит.

— Родные с седла не снимали?

— Родители относятся с пониманием, но им трудно за мной наблюдать. Зачастую они смотрят мои видео и очень редко видят меня вживую. Так, наблюдали, как прыгаю, но не на серьёзных препятствиях. Старший брат, кстати, катается на велике без тормозов.

— Что должно быть самым сильным в велотриале?

— Всё. А главное — дух.