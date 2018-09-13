На Соже рыбак с гарпуном загарпунил сам себя

  • 13 сентября 2018, 14:12
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11 сентября 36-летний мужчина отправился на подводную охоту в район агрогородка Новая Гута.

О курьезном, но достаточно болезненном случае рассказали в передаче «Де-факто» на канале «Беларусь 4».

Скажем прямо, подводная охота несколько не задалась. Промышляя, рыбак каким-то образом умудрился пустить гарпун в собственную ногу. В итоге стрела прошила ее насквозь. Потерпевшему ничего не оставалось, как обратиться за медицинской помощью.

Хирурги извлекли предмет из ноги мужчины, некоторое время ему пришлось провести в больнице.


gomel.today
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Метки: Происшествия (12886)

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