На Соже рыбак с гарпуном загарпунил сам себя

11 сентября 36-летний мужчина отправился на подводную охоту в район агрогородка Новая Гута.

О курьезном, но достаточно болезненном случае рассказали в передаче «Де-факто» на канале «Беларусь 4».

Скажем прямо, подводная охота несколько не задалась. Промышляя, рыбак каким-то образом умудрился пустить гарпун в собственную ногу. В итоге стрела прошила ее насквозь. Потерпевшему ничего не оставалось, как обратиться за медицинской помощью.

Хирурги извлекли предмет из ноги мужчины, некоторое время ему пришлось провести в больнице.