В Гомеле мотоциклист на «Минске» врезался в «Фольксваген» — фото

  • 13 сентября 2018, 14:04
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ДТП случилось около семи вечера 12 сентября.


Мотоциклист ехал по проспекту Космонавтов в направлении улицы Ефремова. Девушка за рулем «Фольксвагена» с Ефремова выезжала. На пересечении двух улиц и произошло столкновение.


Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, мотоциклист получил травмы, но после оказанной ему помощи, был отправлен медиками домой.


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