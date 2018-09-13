В Гомеле мотоциклист на «Минске» врезался в «Фольксваген» — фото

ДТП случилось около семи вечера 12 сентября.





Мотоциклист ехал по проспекту Космонавтов в направлении улицы Ефремова. Девушка за рулем «Фольксвагена» с Ефремова выезжала. На пересечении двух улиц и произошло столкновение.





Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, мотоциклист получил травмы, но после оказанной ему помощи, был отправлен медиками домой.