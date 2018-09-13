Выплатят ли компенсацию гомельчанину, по ноге которого проехал автобус? Комментарий «Белгосстраха»

Происшествие случилось 11 сентября около 19 часов на остановке «Жарковского» в Гомеле. Мужчине раздавило ступню, также он получил другие травмы.

Автобус № 34 гомельского парка № 1 высаживал пассажиров. Водитель начал закрывать дверь, не заметив последнего мужчину, который выходил из транспорта.

Двери зажали ногу гомельчанина, и автобус тронулся. Пассажир упал, и на его вторую ногу наехало колесо.

В гомельском автобусном парке belsat.eu рассказали, что обстоятельства происшествия еще выясняют.

«Пока ничего не известно. Вина водителя или нет, разбираются в ГАИ. Если вина водителя, то будет решено, будет ли наказание и какое. Проводится экспертиза, после которой будет составлен акт ущерба. Каждый наш пассажир застрахован. Ему выплачивается страховка», — говорит работник отдела безопасности гомельского Автобусного парка № 1.

Компенсация может быть, но не скоро

Заместитель начальника гомельского отделения врачебного страхования «Белгосстраха» Светлана Воскова рассказала belsat.eu, сколько может получить пострадавший в результате происшествия в общественном транспорте.

По закону, каждый пассажир застрахован. Даже если у него не было билета. Сначала пострадавший должен обратиться к перевозчику, а тот составляет акт причинения вреда здоровью или багажа. Как правило, акт составляется на основе постановления ГАИ и компетентных органов. Страховка выплачивается на основе результатов медэкспертизы.

«Экспертиза проводится бесплатно, если потерпевший обратился в ГАИ, и там выдали направление. В другом случае пострадавший делает исследования за свой счет. Страховка выплачивается, если причинен вред пассажиру, и это не его вина. Например, в нетрезвом состоянии».

Страховку выплачивает компания, в которой застрахован перевозчик. Компенсация зависит от степени тяжести ущерба, которую в документах укажет судмедэксперт.

«В зависимости от этого будет выплачен процент. Все расписано в указе № 530. Тяжелые телесные — это 3000 евро, то есть 60%. Максимум страховой суммы — 5000 евро».

Светлана говорит, что случаев много и обращаются в страховую компанию часто.

«У нас и маршрутчики, и перевозчики, которые осуществляют международные рейсы, застрахованы. Люди падают, руки ломают, получают растяжения, удары».

В любом случае, отмечает она, промежуток времени между экспертизой и выплатой денег может быть довольно долгий. Поэтому немедленно после происшествия нужно обращаться к перевозчику.

Кроме страховых выплат, пострадавший может подать на перевозчика в суд и взыскать моральный ущерб.