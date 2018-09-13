100$ за 5 монет. В Гомеле задержали россиян, продававших сувениры под видом антиквариата, разыскиваются пострадавшие

В конце августа в Гомель приехали россияне. Да не с пустыми руками. С собой они привезли сувениры — монеты и ложки, которые в последствии и пытались сбыть доверчивым горожанам под видом антиквариата.

Легенда проста — получили наследство от деда и прадеда.









Наварились «предприниматели» неплохо: на 5 монетах и 2 ложках мужчины обогатились на 200 рублей. Реальная же стоимость сувениров в разы меньше: одна ложка стоила 80 российских рублей, монетка — 50, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Примечательно, что в состав преступной группы входил и 16-летний подросток.

Не исключено, что на уловку мошенников клюнуло годаздо больше гомельчан, пожелавших приобрести антиквариат из серебра. На данный момент следствию предстоит выяснить, сколько человек россияне обвели вокруг пальца.

Если вы или ваши знакомые покупали у мужчин с фото предметы антиквариата, просьба связаться по телефонам +375 (25) 670-92-96, +375 (232) 63-37-25 или 102.