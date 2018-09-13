«Не пущу!» Гомельчанин стал заложником безопасности детей и несколько лет не может попасть в свой гараж

«Несколько лет меня не пускают в собственный гараж, да еще и милицию вызывают», — рассказал гомельчанин Алексей Евминов. Все дело в том, что дорога в гараж мужчины проходит по территории училища олимпийского резерва.

Новый директор учреждения поручил своим сотрудникам не пропускать Алексея к своему строению. «Это меры безопасности», — сообщил корреспонденту руководитель учреждения образования. AUTO.TUT.BY выслушал обе стороны конфликта.

Гомельская школа-интернат спортивного профиля, а теперь — училище олимпийского резерва, открылась в 1971 году. Еще через два года на внутридворовой территории училища райисполком разрешил построить несколько отдельно стоящих гаражей. Попасть в них можно было только через территорию спортшколы, руководство которой должно было обеспечить беспрепятственный проезд в гаражи их собственникам.

В 1997 году один из гаражей купил гомельчанин Алексей Евминов. Более пятнадцати лет соседство учреждения образования и гаражей никому не приносило неудобств и не приводило к конфликтам. Все изменилось около четырех лет назад.

— В спортивное училище пришел новый директор. Сначала он поставил забор вокруг территории училища, а потом на въезде установил шлагбаум и запретил своим работникам пропускать в частные гаражи их собственников. Хотя обслуживающий транспорт, машины училища, личные авто сотрудников и их знакомых продолжают там ездить, — рассказал Алексей Евминов.





Мужчина говорит, что хозяева гаражей поначалу возмущались решением нового руководства, однако потом решили не спорить и нашли выход из ситуации — перенесли въездные ворота.

— Соседские строения расположены так, что можно было перенести выход из них на противоположную сторону. В этом случае в гаражи попадаешь через другую улицу, минуя территорию училища, — объяснил Алексей. — Но я так сделать не могу: мой гараж стоит в тупике, при этом уровень пола с той стороны, куда мои соседи переносили дверь, на полтора метра ниже, чем снаружи. К тому же с тыла близко расположено другое здание. Поэтому единственный способ попасть в гараж — через земли училища.

Через некоторое время Алексея перестали пускать к собственному гаражу не только на автомобиле, но и пешком, а перед въездом в постройку установили несколько заборов.





— Я пытался поговорить с директором, но у него один ответ: не пущу, колючей проволокой все обвяжу. Принципиально уперся, мол, территория училища, и все. Почему он так действует, я не знаю. Говорит, что, может, я там бомбу в гараже делаю.

У Алексея были попытки прорваться через шлагбаум и забор к своей недвижимости, но дважды сотрудники училища вызывали милицию, те составляли протоколы. В суде дело закрывали «за отсутствием состава преступления».

— Писал жалобы в исполкомы и прочие службы. Мне отвечают, что они не против моего проезда-прохода к гаражу, но говорят при этом, чтобы договаривался с директором.

Евминов получал от Гомельского исполкома разные ответы, только вот руководствоваться ими он не может — в них содержатся прямо противоположные выводы. Например, в январе 2017 года комиссия исполкома сообщила, что перенести ворота в гараже Алексея на противоположную сторону не представляется возможным. А уже летом того же года должностное лицо исполкома предложило все же установить проезд к гаражу с обратной стороны.

— Исполком не помог, я решил обратиться в суд. Просил, чтобы отменили границы земельного участка училища и установили их так, чтобы не нарушались права смежного землепользователя, т.е. мои. Но прошло несколько заседаний, дело рассматривается уже в областном суде, а положительного решения по моему иску нет.

Мужчина по-прежнему продолжает вносить арендную плату за пользование земельным участком, на котором стоит гараж и которым он не только не может пользоваться, но и приблизиться к нему.

— Продать гараж другому человеку я не могу — зачем кому-то такие проблемы? Училищу гараж не нужен. Хотя продавать его я и не планировал — я им хочу пользоваться и дальше. Но что мне делать, я не знаю. А пока вопрос остается открытым, мой автомобиль стоит на улице, а овощи приходится хранить дома...





AUTO.TUT.BY связался с директором Гомельского училища олимпийского резерва Василием Жаранковым и попросил объяснить, с чем связана его «принципиальность» и почему он не дает доступ Алексею Евминову к своей собственности.

Директор объяснил, что причина такого решения «не в какой-то особенной принципиальности или узурпаторстве», а в том, чтобы обеспечить безопасность учащихся.

— Помните, в 2012 году возле минской школы под колесами автомобиля погиб ребенок? Я тогда только-только был назначен на должность директора училища. После той трагедии глава государства распорядился, чтобы учебные учреждения установили забор по периметру. Все начали выполнять это указание и обеспечивать безопасность, мы — не исключение.

Территорию училища олимпийского резерва оградили забором, на въезде установили ворота и шлагбаум, на входе — «вертушку», на зданиях — видеокамеры, организовали круглосуточное дежурство. Появился новый документ, которому должны следовать учреждения образования: стандарт безопасности, который утвержден властями, милицией и МЧС.

— У нас учатся 304 ребенка, половина из них — несовершеннолетние. Большинство детей на круглосуточном пребывании — живут в общежитии. Ну как я могу пустить сюда чужих людей? — объясняет директор. — К тому же выезд через территорию училища сейчас невозможен: там, где раньше проезжали автомобили, размещен гимнастический городок, на котором занимаются дети, рядом находится спортзал. А если машина будет ехать и задавит ребенка? Ходить пешком посторонним у нас также запрещено — таковы правила.

Руководитель подтвердил, что шесть гаражей действительно находятся на границе с территорией училища. При строительстве выходы из них были организованы в сторону образовательного учреждения, хотя возможность сделать их с другой стороны имелась. По сообщению директора, решение исполкома, обязывающее обеспечить беспрепятственный проезд к гаражам, «уже утратило свою силу за давностью времени».





— У Евминова есть возможность сделать выезд из гаража с другой стороны — это доказано решением суда. До здания, которое находится с тыльной стороны его гаража, около трех метров — машина выехать сможет. Конечно, ему нужно нанять людей, которые перенесут ворота, сделают подсыпку, а для этого нужны деньги. Все остальные владельцы гаражей это уже сделали, один Евминов уперся и не хочет. Но разрешать ему проезд и проход через нашу территорию я не имею права.