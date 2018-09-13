В Гомеле построят лыжероллерную трассу с биатлонным стрельбищем

Администрация Новобелицкого района Гомеля информирует, что с 20 сентября 2018 г. по 14 октября 2018 г. будет проводиться общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции объекта строительства: «Лыжероллерная трасса с биатлонным стрельбищем по ул. Луговой в г. Гомеле» в форме информирования физических и юридических лиц и анализа общественного мнения.

Организатор общественного обсуждения — администрация Новобелицкого района Гомеля.

Цель проекта — развитие зимних видов спорта.

Характеристика проектируемого участка — участок расположен в Новобелицком районе г. Гомеля вдоль Гребного канала по улице Луговой.

Проведение экспозиции проекта будет осуществляться с 20 сентября 2018 года по 14 октября 2018 года в администрации Новобелицкого района Гомеля (ул. Ильича, 49, фойе 1-го этажа, понедельник-пятница с 8.30 до 17.30, суббота с 11.00 до 14.00), где можно будет ознакомиться с дополнительной информацией по строительству.

Замечания и предложения будут приниматься в период проведения общественного обсуждения (с 20.09.2018 г. по 14.10.2018 г.) в установленную урну для сбора письменных замечаний и предложений граждан, а также посредством почтовой связи и электронной почты: architect.novobel@post.gomel.by.

Поступившие замечания и предложения будут рассмотрены на заседании архитектурно-градостроительного совета Гомельской области.