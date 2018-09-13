Гомель глазами одного поколения. Как изменился город за последние 60 лет — фото

Самые значительные изменения в облике Гомеля произошли, конечно, после Великой Отечественной войны, когда город пришлось отстраивать заново почти полностью, рассказывает городской журнал «Белка».

Однако если взглянуть на фотографии, сделанные около полувека назад, то можно увидеть и другие отличия. Пустыри превратились в микрорайоны, старые здания осовременились. Десять отличий наши корреспонденты искали, обратившись к историческим фото из коллекции гомельчанина Александра Веснина.









Вокзал во все годы был не только местом расставаний, но и местом встреч.

Улица Барыкина и Дом связи

Самая большая по протяжённости улица города начинается у дома № 1, единственного многоэтажного на этом участке. В конце 1950-х она была вымощена булыжником, транспорта было немного. Привычного Кузнечного путепровода ещё тоже не было.

Сейчас по улице на большой скорости летят автомобили. Проезжую часть расширили до шести полос. Скоро и Дом связи потеряется на фоне многоэтажек, которые постепенно вытесняют здесь послевоенные дома усадебного типа.









Место отправления

В середине 1960-х в Гомеле построили новое здание автобусного вокзала. В 1966 году оно приняло первых пассажиров. Боковые пристройки, где сейчас размещается администрация, возвели много позже. В 2006 году здание было капитально перестроено и приобрело современный вид. Сегодня автовокзал «Гомель» обслуживает все международные, междугородные и пригородные маршруты областного центра. Пассажиропоток большой, но пассажиры не испытывают дискомфорта ни в здании, ни на платформе.









Госуниверситет на Советской

Такой неэстетичный вид в начале 1970-х имела улица Советская при строительстве главного корпуса Гомельского государственного университета и общежития рядом с ним. Здание университета ввели в эксплуатацию в 1972 году. Оно и сегодня выглядит современным и хорошо вписывается в общую архитектуру этого участка улицы. Мы имеем многополосную дорогу, а подходы к ГГУ вымощены плиткой.









Легкоатлетический манеж

В 1980-м году на Старом Аэродроме построили громадный легкоатлетический манеж «Динамо». Каких-то значительных изменений одно из первых сооружений в БССР, перекрытое клеедеревянными 3-шарнирными арками пролётом 49 м, не претерпело. Оно имеет простую и лаконичную архитектуру, обусловленную конструктивным решением.

А вот территория вокруг изменилась до неузнаваемости. Сегодня здание используется и как спортивный объект, и как одна из площадок для проведения экономического форума. Этакая гомельская ВДНХ.









Улица Победы и Георгиевская церковь

21 сентября 1961 года снесли Георгиевскую церковь, в здании которой на тот момент размещался городской центр физкультуры. Занимавшиеся в те годы спортсмены вспоминают, что оно было хорошо приспособлено для занятий, в нём проходили республиканские соревнования. Однако здание мешало воплощению в жизнь планов градостроителей по созданию на улице Победы бульвара, так как занимало практически всю его ширину в месте, где сейчас уже проспект Победы пересекается с Советской. Здания жалко, но и за нынешнее состояние территории перед гостями города не стыдно.









Школа на Жарковского и памятная стела

В начале шестидесятых передний дворик школы № 11 окружал кирпичный забор, за которым был разбит сад. По свидетельствам горожан уже в ноябре 1963 года, к 20-летию освобождения Гомеля, сад убрали, а на площади перед школой возвели стелу в память о погибших в годы войны комсомольцах-подпольщиках (в официальных источниках указан 1964 год). В 1975 году стелу дополнили бронзовой фигурой комсомолки.

Те же очевидцы утверждают, что на открытие памятника приезжал лично Константин Рокоссовский, который после церемонии встретился с заслуженными гомельчанами.









Хрущёвки снова молодые

В 1960-х в Фестивальном микрорайоне Гомельский ДСК активно строил недорогое жильё для граждан. К январю 1965 года строители добрались до Волгоградской улицы. На фото можно увидеть дом, на первом этаже которого размещались разные учреждения здравоохранения, а сейчас — офтальмологическая клиника.

На протяжении последних лет во всех домах этого района выполнили капитальный ремонт, они снова стали «молодыми». Изменилась их окраска. И зелени с тех пор стало значительно больше.







