Рядовой милиции в свой выходной задержал пьяного водителя, выехавшего на «встречку»

ЧП случилось на объездной. Пьяный водитель, как и сотрудник Департамента охраны двигался в сторону Новобелицы.

В планы рядового Евгения Асипенко не входили погони и задержания преступников, у него был выходной. Но молодой сотрудник МВД заметил, как авто, следовавшее перед ним, выехало на встречку и стало совершать странные маневры.

Милиционер догнал подозрительный транспорт и прижал его к обочине. За рулем находился явно нетрезвый водитель. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, рядовой задержал нарушителя и передал его сотрудникам ГАИ