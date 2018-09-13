На проспекте Победы «Форд» протаранил ограждение аллеи — фотофакт

  • 13 сентября 2018, 09:54
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Авария с участием «Форда» и «Мазды» случилась 12 сентября около 17:30 на повороте с Советской на проспект Победы.

Как видно на фото, «Мазды» потеряла задний бампер, «Форд» протаранил забор, ограждающий аллею.


Фотографии появились в сообществе «Это Гомель, детка!».


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