С хирургической точностью: экскаваторщик из Гомеля ковшом закрывает спичечный коробок

Представьте себе. Торцом на земле стоит открытый почти до конца спичечный коробок. И ковшом 23-тонной машины Николай Осипенко закрывает его, ничуть не помяв. Просто хирургическая точность!

О Николае Герасимовиче Осипенко, который через несколько месяцев отметит своё семидесятилетие, в КПУП «Гомельводоканал» говорят с гордостью. Им даже хвастаются, рассказывая о его поистине золотых руках. Всеобщее уважение проявилось в прозвище Спец.

С малолетства Николай Осипенко привык трудиться на земле. В семье, в которой воспитывалось восемь детей, поблажки не было никому. После окончания восьми классов паренёк из Житковичского района уехал на целину. Она стала для него настоящей школой жизни.





— На целине всему научился, — вспоминает он. — В степи ведь как: не будешь ничего уметь — погибнешь. Так что я и технику там освоил, и всякие навыки приобрёл. Уезжал в Казахстан пацаном, а вернулся закалённым мужиком. Затем работал в родном колхозе на комбайне, тракторе. После такой практики понятно, что в армии мне доверили танк. Службу проходил в Германии, был заместителем командира взвода.

В КПУП «Гомельводоканал» пришёл в 1971 году.

— Помню, когда сообщил родным, что хочу устроиться сюда, услышал: «Что ты? Такая трудная работа». Да и зарплату предложили всего шестьдесят рублей. Но что-то тянуло меня сюда. 47 лет отработал здесь и нисколько о своём выборе не жалею. За это время предприятие очень изменилось, стало одним из лучших в городе. Здесь престижно и интересно работать. А техника такая, что впору позавидовать другим. Свою «Татру» я лично в Чехии на заводе получал. Смотрите, как ковш вращается в разные стороны, я вообще эту ручку называю золотой. Профессия экскаваторщика — не из лёгких. И это не просто словосочетание. Важно понимать, что работа на тяжеловесной технике сопряжена с риском и большой ответственностью. Машинист экскаватора не имеет права на ошибку, должен уметь визуально определить расстояние (а то, что с возрастом глазомер у Николая Герасимовича не стал хуже, подтверждает его почти цирковой номер со спичечным коробком). Иногда необходимо проявить хирургическую точность, чтобы не ошибиться и не уйти в сторону, чётко представлять, что находится в земле, чтобы не зацепить кабель.





И, конечно, важно хорошо разбираться в технике, чтобы сделать небольшой ремонт.

— А я никому ремонт своей машины не доверяю, — признаётся Николай Герасимович. — В прежнее время экскаваторы называли механическими лопатами. А сегодня это сложная система, электроника. Я, как хирург в операционной, прикасаюсь при ремонте к механизмам только в чистых перчатках. Иначе нельзя!

На первый взгляд каждый день экскаваторщика похож на другой: бери в ковш земли побольше, относи подальше. Но такими эти действия видятся только со стороны.

— Я люблю работать с землёй, мне спокойно на ней, — говорит Николай Осипенко. — Землю надо чувствовать, быть с ней на «Вы». Труд не кажется монотонным, ведь каждый раз приходится переворачивать тонны песка, чтобы добраться до порыва канализационной сети, решать какую-то проблему. Вообще, свою работу мы иногда называем вечным авралом, аварийные ситуации не так уж редки. Бывает, получаешь путёвку на какой-то объект, а тебя возвращают с полпути для направления по другому адресу, для ликвидации ЧП. Работаем, не считаясь со временем, ведь люди не должны страдать без воды.

Кстати, прозвище Спец Николай Герасимович подтверждает и на своём дачном участке. Собственными руками, никого не подключая, построил домик, вырыл озерцо. В этом уголке гостеприимно принимает сыновей с семьями. Особая гордость хозяина — старая машина («моя копейка», как называет её он), 1972 года выпуска, с сохранившейся заводской биркой. На полном ходу!





Многолетний труд машиниста экскаватора отмечен различными наградами, которые сложно посчитать. Николай Осипенко не раз становился победителем трудового соревнования. Но одна награда ему особенно дорога — нагрудный знак «Ганаровы работнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі». Вручали его в торжественной обстановке, и особый вес придавало то, что гомельчанин оказался в числе немногих в области, удостоенных этого звания. Такое признание своего труда мужчина оценивает скромно:

— Работаю, конечно, не для знаков отличия, но когда тебя замечают, ценят, это придаёт сил. Так что ещё повоюем.