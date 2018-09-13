На «Жарковского» автобус дверями зажал ногу пассажира и проехал по нему колесом — мужчине раздавило стопу

Жуткий случай произошел вечером 11 сентября на улице Советской областного центра.

О ДТП «Сильным новостям» сообщили очевидцы, впоследствии информация подтвердилась. Около 19 часов вечера на остановке «Улица Жарковского» автобус № 34 высаживал пассажиров. После того, как почти все вышли, водитель стал закрывать двери, однако не заметил последнего выходящего из транспорта мужчину.

Дверь зажала ногу гомельчанина, а автобус в это время тронулся с места и поехал. Пассажир упал и на другую его ногу наехало колесо. В результате, по имеющейся у «Сильных новостей» информации, мужчине раздавило стопу ноги, он также получил целый ряд других, менее существенных травм.

Автобусный маршрут № 34 выполняет Гомельский Автобусный парк № 1.